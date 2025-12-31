童子瑋參選基隆市長宣言：讓不相信基隆有未來的人 再相信一次基隆

基隆市議長童子瑋今獲民進黨提名參選基隆市長後，在各社群平台發表參選致詞內容，希望基隆市民「借給我5分鐘，讓你多認識我一點點」，他會讓那些不相信基隆有未來的人，再相信一次基隆。我會用熱情還有執行力、最好的市政方案，讓大家看見基隆的希望。

2026年基隆市長選戰，民進黨中執會今天提名基隆市議長童子瑋參選。童在臉書等平台貼文指出，今天到黨中央接受提名，正式投入基隆市長選戰，感謝賴清德總統向媒體介紹他的從政初衷，一路從無黨籍開始參選，到加入民進黨，這幾年在地方勤跑，累積了一點心得。

今晚是跨年夜，童子瑋說，「如果您有時間，請借給我5分鐘，看看我的參選致詞，希望可以讓你多認識我一點點。」

童子瑋在參選致詞中提到，念小學的時候，基隆還是全台灣最時髦的城市之一，是一個熱鬧、繁華的城市。隨著台北港興起，基隆商業沒有以前那麼活躍，店家變少了、人也變少了、被大家重視的程度，也不像以前那樣有氣勢。

童子瑋說，大概10年前基隆開始不一樣，民進黨籍前基隆市長林右昌，把大基隆歷史場景再現，把國門廣場的圍籬打開，讓很多台灣人的眼睛，也讓很多基隆人的眼睛，重新看見基隆這座非常漂亮的海港城市。

童子瑋表示，在謝國樑執政的這4年，林右昌任內好不容易打開的一點點機會，重新的回到谷底。每一個調查排行榜，都客觀地告訴大家一個事實，基隆作為台灣頭，但卻被用成了台灣尾。到目前為止，沒有看見城市的定位和發展的方向。

童還說，他會把這座城市的樣子，最美的樣子找回來，會讓那些不相信基隆有未來的人，再相信一次基隆。他也會用熱情還有執行力、最好的市政方案，讓大家看見基隆的希望。他是一個從小在基隆長大的孩子，他會讓每一個跟他一樣的基隆人，都有一個有勇氣說話、有希望改變的城市。