快訊

新年股票怎麼選？2026年AI繼續橫著走 5檔台股外資最愛

無畏白金、白銀跳水 台指期夜盤再創歷史新高

獨／陳菊有望出院？傳病情好轉「這時回到崗位」 請辭未獲准原因曝

童子瑋參選基隆市長宣言：讓不相信基隆有未來的人 再相信一次基隆

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
民進黨中執會今天提名基隆市議長童子瑋（左）參選基隆市長；右為擔任民進黨主席的賴清德總統。圖／取自童子瑋臉書
民進黨中執會今天提名基隆市議長童子瑋（左）參選基隆市長；右為擔任民進黨主席的賴清德總統。圖／取自童子瑋臉書

基隆市議長童子瑋今獲民進黨提名參選基隆市長後，在各社群平台發表參選致詞內容，希望基隆市民「借給我5分鐘，讓你多認識我一點點」，他會讓那些不相信基隆有未來的人，再相信一次基隆。我會用熱情還有執行力、最好的市政方案，讓大家看見基隆的希望。

⭐2025總回顧

2026年基隆市長選戰，民進黨中執會今天提名基隆市議長童子瑋參選。童在臉書等平台貼文指出，今天到黨中央接受提名，正式投入基隆市長選戰，感謝賴清德總統向媒體介紹他的從政初衷，一路從無黨籍開始參選，到加入民進黨，這幾年在地方勤跑，累積了一點心得。

今晚是跨年夜，童子瑋說，「如果您有時間，請借給我5分鐘，看看我的參選致詞，希望可以讓你多認識我一點點。」

童子瑋在參選致詞中提到，念小學的時候，基隆還是全台灣最時髦的城市之一，是一個熱鬧、繁華的城市。隨著台北港興起，基隆商業沒有以前那麼活躍，店家變少了、人也變少了、被大家重視的程度，也不像以前那樣有氣勢。

童子瑋說，大概10年前基隆開始不一樣，民進黨籍前基隆市長林右昌，把大基隆歷史場景再現，把國門廣場的圍籬打開，讓很多台灣人的眼睛，也讓很多基隆人的眼睛，重新看見基隆這座非常漂亮的海港城市。

童子瑋表示，在謝國樑執政的這4年，林右昌任內好不容易打開的一點點機會，重新的回到谷底。每一個調查排行榜，都客觀地告訴大家一個事實，基隆作為台灣頭，但卻被用成了台灣尾。到目前為止，沒有看見城市的定位和發展的方向。

童還說，他會把這座城市的樣子，最美的樣子找回來，會讓那些不相信基隆有未來的人，再相信一次基隆。他也會用熱情還有執行力、最好的市政方案，讓大家看見基隆的希望。他是一個從小在基隆長大的孩子，他會讓每一個跟他一樣的基隆人，都有一個有勇氣說話、有希望改變的城市。

童子瑋 民進黨 基隆

延伸閱讀

民進黨第三波縣市長提名 雲林劉建國、彰化陳素月、基隆童子瑋

中共第5度環台軍演 基議長童子瑋：元旦升國旗 國民黨如何面對初衷？

童子瑋：將提更好政見及願景 為基隆市民謀福利

民進黨徵召參選基隆市長 童子瑋談心境：將提更好政見跟願景

相關新聞

童子瑋參選基隆市長宣言：讓不相信基隆有未來的人 再相信一次基隆

基隆市議長童子瑋今獲民進黨提名參選基隆市長後，在各社群平台發表參選致詞內容，希望基隆市民「借給我5分鐘，讓你多認識我一點...

黃榮利自稱獲總統囑託選嘉義縣長 賴總統打臉：並無此事

民進黨嘉義縣長初選將登場，立委蔡易餘與嘉義縣議員黃榮利對壘。黃榮利日前在地方發文宣稱，賴清德曾於2023年3月囑咐：「榮...

民進黨第三波縣市長提名 雲林劉建國、彰化陳素月、基隆童子瑋

民進黨中執會今天通過第三波2026年縣市長提名，由立委劉建國參選雲林縣長、立委陳素月參選彰化縣長，基隆市議長童子瑋參戰基...

國民黨台中市長人選選在「這時機」協調 政壇曝2大原因

國民黨布局2026年縣市長選舉，六都之中僅台中、新北市尚未完成提名。台中市黨部建議，最遲應於明年一月底前拍板定案，主要考...

何時回民眾黨？高虹安：將與黃國昌討論、市政仍優先

新竹市長高虹安今接受媒體人黃光芹專訪，並回應外界關注的2026選戰、藍白合及是否回復民眾黨黨籍等議題。高虹安強調，回民眾...

母親哭著來電仍撐住交接市政 高虹安回顧一、二審宣判心境

新竹市長高虹安今接受媒體人黃光芹專訪，談及二審宣判後的心境轉折與停職期間面對司法攻防的歷程。她形容，宣判當天宛如人生被迫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。