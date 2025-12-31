快訊

黃榮利自稱獲總統囑託選嘉義縣長 賴總統打臉：並無此事

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
黃榮利日前在地方發文宣稱，賴清德總統曾於2023年3月囑咐：「榮利兄，你要為嘉義縣長選舉做準備」。賴清德總統今天澄清，並無此事。圖／民眾提供
黃榮利日前在地方發文宣稱，賴清德總統曾於2023年3月囑咐：「榮利兄，你要為嘉義縣長選舉做準備」。賴清德總統今天澄清，並無此事。圖／民眾提供

民進黨嘉義縣長初選將登場，立委蔡易餘與嘉義縣議員黃榮利對壘。黃榮利日前在地方發文宣稱，賴清德總統曾於2023年3月囑咐：「榮利兄，你要為嘉義縣長選舉做準備。」賴清德總統今天委由民進黨中央澄清並無此事，黨中央也呼籲所有參與初選者應遵守相關規定。

⭐2025總回顧

嘉義縣長綠營初選戰局正緊鑼密鼓展開，嘉義縣綠營派系目前仍由前立委陳明文操盤，為備戰2026年九合一大選，縣長翁章梁、立委蔡易餘及陳冠廷每周至18鄉鎮市固票，同時協調基層參選人；黃榮利則整合「反明文」力量，跨越山海區與地方人士會面，勤跑社區活動提升知名度，穩扎穩打爭取選民認同。

嘉義 黃榮利 蔡易餘 賴清德

相關新聞

民進黨嘉義縣長初選將登場，立委蔡易餘與嘉義縣議員黃榮利對壘。黃榮利日前在地方發文宣稱，賴清德曾於2023年3月囑咐：「榮...

民進黨第三波縣市長提名 雲林劉建國、彰化陳素月、基隆童子瑋

民進黨中執會今天通過第三波2026年縣市長提名，由立委劉建國參選雲林縣長、立委陳素月參選彰化縣長，基隆市議長童子瑋參戰基...

國民黨台中市長人選選在「這時機」協調 政壇曝2大原因

國民黨布局2026年縣市長選舉，六都之中僅台中、新北市尚未完成提名。台中市黨部建議，最遲應於明年一月底前拍板定案，主要考...

何時回民眾黨？高虹安：將與黃國昌討論、市政仍優先

新竹市長高虹安今接受媒體人黃光芹專訪，並回應外界關注的2026選戰、藍白合及是否回復民眾黨黨籍等議題。高虹安強調，回民眾...

母親哭著來電仍撐住交接市政 高虹安回顧一、二審宣判心境

新竹市長高虹安今接受媒體人黃光芹專訪，談及二審宣判後的心境轉折與停職期間面對司法攻防的歷程。她形容，宣判當天宛如人生被迫...

鄭麗文發言掀波 劉和然：新北需要即戰力、非實習場

國民黨主席鄭麗文日前談及2026新北市長人選，引發黨內外討論。新北市副市長劉和然今出席新北市第二行政中心上梁典禮時表示，...

