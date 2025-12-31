聽新聞
黃榮利自稱獲總統囑託選嘉義縣長 賴總統打臉：並無此事
民進黨嘉義縣長初選將登場，立委蔡易餘與嘉義縣議員黃榮利對壘。黃榮利日前在地方發文宣稱，賴清德總統曾於2023年3月囑咐：「榮利兄，你要為嘉義縣長選舉做準備。」賴清德總統今天委由民進黨中央澄清並無此事，黨中央也呼籲所有參與初選者應遵守相關規定。
嘉義縣長綠營初選戰局正緊鑼密鼓展開，嘉義縣綠營派系目前仍由前立委陳明文操盤，為備戰2026年九合一大選，縣長翁章梁、立委蔡易餘及陳冠廷每周至18鄉鎮市固票，同時協調基層參選人；黃榮利則整合「反明文」力量，跨越山海區與地方人士會面，勤跑社區活動提升知名度，穩扎穩打爭取選民認同。
