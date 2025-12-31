民進黨第三波縣市長提名 雲林劉建國、彰化陳素月、基隆童子瑋

民進黨中執會今天通過第三波2026年縣市長提名，由立委劉建國參選雲林縣長、立委陳素月參選彰化縣長，基隆市議長童子瑋參戰基隆市長。兼任民進黨主席的賴清德總統表示，3位候選人具有相同特質、就是有很好的民意基礎，在議會都是專業問政、也深耕基層。

3位候選人表示，他們在2026選戰都面對地方家族勢力，包括基隆謝家、彰化謝家與雲林張家等，但他們服務的對象是廣大民眾，而非特定家族利益，會秉持民進黨精神持續努力拚勝選。

賴清德總統首先推薦童子瑋，指出他會從政完全是出於對土地的感謝，一開始長輩並不支持，第一次選舉甚至用無黨籍參選，沒有黨的資源，一路走到第一高票當選，還成為議長，相當不容易。

童子瑋表示，過去前市長林右昌執政8年，基隆重新得到升級，但很可惜過去4年基隆又再次停頓了，他會幫助基隆解決問題、推動進步，讓基隆回復到過去雨都的繁華。

賴清德總統表示，陳素月人如其名，「看起來素素的，很樸實，做事很踏實」，基層的反應都是陳素月把民眾當作自己的家人一樣，像月亮的光芒一樣溫柔，且陳素月就像「阿信」一樣，因為她是單親媽媽，照顧小孩又要問政服務，但從來沒叫苦，而且表現傑出，也特別重視教育。陳素月表示，「服務才是落實民主的唯一途徑」這句話影響她相當深遠，她會不忘初衷繼續為彰化打拼。

賴清德總統接續推薦劉建國指出，劉建國由母親撫養長大、特別孝順，也關心弱勢民眾，在雲林推動的建設包括虎尾溪整治、斗六分院虎尾醫療大樓興建、老人醫療研究中心，並且濁水溪多年的風飛沙問題現已解決8成，是最適合的下一任雲林縣長人選。

劉建國表示，除了關注雲林醫療資源升級，他也計畫將雲林結合嘉義、彰化，打造成中藥廊道，甚至在發展出規模後，可以將中藥改名為「台藥」，一舉打出台灣品牌知名度。