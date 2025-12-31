國民黨台中市長人選選在「這時機」協調 政壇曝2大原因

國民黨布局2026年縣市長選舉，六都之中僅台中、新北市尚未完成提名。台中市黨部建議，最遲應於明年一月底前拍板定案，主要考量有二：其一，市長提名人可在農曆春節期間正式亮相、加強曝光；其二，三月將確定市議員提名名單，屆時「母雞帶小雞」的競選看板可同步上架，有利整體選戰布局。

回顧過往，國民黨上一次台中市長初選已是八年前，當時也是在農曆春節前確定人選。中部政壇人士分析指出，若以協調時程推估，最快可能落在一月上、中旬，最慢應會在春節前拍板，「這樣的節奏相對合理」。

已宣布參選台中市長的立法院副院長江啟臣，今天接受廣播專訪時直言，台中的提名進度相對偏慢，恐怕正是基層焦慮的主要來源。他強調，黨中央不能低估目前狀況，否則將影響士氣與整合。

江啟臣也指出，民進黨已定於一尊，提名立委何欣純參選台中市長，國民黨若持續延宕，容易讓對手見縫插針。「每分每秒都很關鍵。」江說，期盼黨中央決策能更明快，讓支持者清楚接下來該做什麼，才能凝聚團結力量。

國民黨台中市議會黨團書記長李中同樣呼籲，最遲應在春節前確定市長人選。他直言，這不僅攸關市長選戰，更直接影響市議員選舉布局，「不能再拖下去了」。

據了解，市黨部內部共識仍是力拚一月底前拍板，讓市長提名人能在春節活動中正式露臉；同時，隨著市議員提名名單三月出爐，三、四月陸續掛設看板，也需要「母雞」人選底定，相關作業才能順利推進。