聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
國民黨台中市長人選未定，目前有立法院副院江啟臣（左）、立委楊瓊瓔（右2）宣布參選。進度落後民進黨，藍營基層焦慮，建議1月底前拍板。記者陳秋雲/攝影
國民黨台中市長人選未定，目前有立法院副院江啟臣（左）、立委楊瓊瓔（右2）宣布參選。進度落後民進黨，藍營基層焦慮，建議1月底前拍板。記者陳秋雲/攝影

國民黨布局2026年縣市長選舉，六都之中僅台中、新北市尚未完成提名。台中市黨部建議，最遲應於明年一月底前拍板定案，主要考量有二：其一，市長提名人可在農曆春節期間正式亮相、加強曝光；其二，三月將確定市議員提名名單，屆時「母雞帶小雞」的競選看板可同步上架，有利整體選戰布局。

回顧過往，國民黨上一次台中市長初選已是八年前，當時也是在農曆春節前確定人選。中部政壇人士分析指出，若以協調時程推估，最快可能落在一月上、中旬，最慢應會在春節前拍板，「這樣的節奏相對合理」。

已宣布參選台中市長的立法院副院長江啟臣，今天接受廣播專訪時直言，台中的提名進度相對偏慢，恐怕正是基層焦慮的主要來源。他強調，黨中央不能低估目前狀況，否則將影響士氣與整合。

江啟臣也指出，民進黨已定於一尊，提名立委何欣純參選台中市長，國民黨若持續延宕，容易讓對手見縫插針。「每分每秒都很關鍵。」江說，期盼黨中央決策能更明快，讓支持者清楚接下來該做什麼，才能凝聚團結力量。

國民黨台中市議會黨團書記長李中同樣呼籲，最遲應在春節前確定市長人選。他直言，這不僅攸關市長選戰，更直接影響市議員選舉布局，「不能再拖下去了」。

據了解，市黨部內部共識仍是力拚一月底前拍板，讓市長提名人能在春節活動中正式露臉；同時，隨著市議員提名名單三月出爐，三、四月陸續掛設看板，也需要「母雞」人選底定，相關作業才能順利推進。

春節 國民黨 江啟臣 何欣純

相關新聞

母親哭著來電仍撐住交接市政 高虹安回顧一、二審宣判心境

新竹市長高虹安今接受媒體人黃光芹專訪，談及二審宣判後的心境轉折與停職期間面對司法攻防的歷程。她形容，宣判當天宛如人生被迫...

國民黨台中市長人選選在「這時機」協調 政壇曝2大原因

國民黨布局2026年縣市長選舉，六都之中僅台中、新北市尚未完成提名。台中市黨部建議，最遲應於明年一月底前拍板定案，主要考...

何時回民眾黨？高虹安：將與黃國昌討論、市政仍優先

新竹市長高虹安今接受媒體人黃光芹專訪，並回應外界關注的2026選戰、藍白合及是否回復民眾黨黨籍等議題。高虹安強調，回民眾...

鄭麗文發言掀波 劉和然：新北需要即戰力、非實習場

國民黨主席鄭麗文日前談及2026新北市長人選，引發黨內外討論。新北市副市長劉和然今出席新北市第二行政中心上梁典禮時表示，...

林思銘宣布退出新竹縣長初選 呼籲國民黨團結

新竹縣長楊文科明年即將卸任，藍營內部包括現任副縣長陳見賢、立委徐欣瑩、立委林思銘都有意爭取參選新竹縣長，在楊文科親自主持...

林思銘：團結比個人重要 退出國民黨新竹縣長初選

國民黨立委林思銘昨天宣布退出國民黨新竹縣長初選，他今天表示，這不是退縮，不是妥協，不是屈服於任何壓力，而是因為他始終堅信...

