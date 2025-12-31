何時回民眾黨？高虹安：將與黃國昌討論、市政仍優先

新竹市長高虹安今接受媒體人黃光芹專訪，並回應外界關注的2026選戰、藍白合及是否回復民眾黨黨籍等議題。高虹安強調，回民眾黨與選舉問題將在尊重程序與家人意見下審慎處理，目前復職後將全力讓市政穩住、追上進度。

高虹安在專訪中回顧復職歷程指出，一審判決當天中午前即被停止職務，但二審後申請復職卻歷經行政流程，須親簽正本並等待公文往返，期間甚至被告知「不確定什麼時候能復職」，讓市府團隊一度錯愕。直到外界高度關注後，才於12月18日正式回到市府報到。她坦言，判決當天並非感到高興，而是專注處理復職事宜，盡快回到工作崗位。

高虹安表示，復職當天走進市府，看見許多市民與局處首長到場迎接，內心十分感動，也感受到沉重責任。她指出，市政不能再等，回來後立刻展開密集會議與行程調整。面對任期已被停職逾500天、時間大幅壓縮，必須加速推進各項市政。

她也提到，所幸市府在第一年即建立數位化的「專案管考系統」，重大政見與工程進度皆有追蹤，即便停職期間，代理市長邱臣遠也依系統持續推動市政。高虹安回顧，當初提出的首波100項政見，目前兌現率已超過8成，3年來平均每2天就有一項工程開工或完工，在前十大政策中有5項滿意度超過7成，其餘政策則落在68%至70%之間，整體評價正向。

針對2026年選戰與藍白合議題，高虹安指出，新竹市是目前少數經歷藍白合作並通過選戰考驗的縣市，國民黨方面亦多次表態「現任優先」，她對此表達感謝。她認為，新竹市在藍白合作上相對單純，但仍須與各方進行必要溝通。

至於是否回復民眾黨黨籍，高虹安強調，政黨程序須尊重制度，目前尚未與黨中央正式討論，首要仍是市政。她坦言，當初主動退黨是為避免對政黨造成負擔，對民眾黨仍抱持敬意，但市長職責重於政黨，相關程序將在適當時機處理。

談及與民眾黨核心成員互動，高虹安表示，二審判決後，民眾黨前主席柯文哲、黨主席黃國昌與秘書長周榆修皆曾致電關心，主要聚焦復職與制度程序，並未急於談論黨籍問題。

在市政面向，高虹安強調財政紀律是施政核心。她指出，上任第一年即啟動還債計畫，利用公辦都更與重劃回饋金改善財務結構，在財政轉趨健康後，才有推動「5000元消費金」政策。她表示，未來將透過加碼活動，引導市民至公有市場與景點消費，放大振興效果，為新竹市經濟注入動能。