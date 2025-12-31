快訊

蔡依林演唱會藏各種彩蛋！音樂總監揭幕後祕辛「可多刷幾場尋寶」

驚！婦人帶菜刀直闖台中地院 10多名警著防彈背心盾牌衝現場

跨年夜倒數！7-ELEVEN集結熱點門市 限定8家搶先賣「重量級大雞排」

母親哭著來電仍撐住交接市政 高虹安回顧一、二審宣判心境

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市長高虹安今接受媒體人黃光芹專訪，談及二審宣判後的心境轉折與停職期間面對司法攻防的歷程。圖／取自YouTube「CNEWS匯流新聞網 中午來開匯」
新竹市長高虹安今接受媒體人黃光芹專訪，談及二審宣判後的心境轉折與停職期間面對司法攻防的歷程。圖／取自YouTube「CNEWS匯流新聞網 中午來開匯」

新竹市長高虹安今接受媒體人黃光芹專訪，談及二審宣判後的心境轉折與停職期間面對司法攻防的歷程。她形容，宣判當天宛如人生被迫按下「暫停鍵」，須立即完成市政交接並準備上訴；高虹安說，長年投入工作幾乎未曾休息，停職後曾想找工作，卻受限規定，最後在家人鼓勵下專心應對訴訟、調整步調。

⭐2025總回顧

高虹安指出，這一年多來的生活重心轉為深入地方與運動。過去市政繁忙，難以久坐與里長、地方友人深聊，如今能泡茶聊天、重新認識地方；也因參與羽球、網球、桌球、匹克球等社團，意外拓展地方人際網絡。她強調，正是這段期間累積的信任與溫度，讓她在反罷免案中感受到支持並未消散。

談及反罷免結果，高虹安直言「非常感恩」。她指出，反罷免案獲得12萬4千多張不同意票，不僅是全國最高票數，也高於她2022年當選市長的得票數，「我常說這一任市長像是選了2次、就職2次，責任也加倍。」

高虹安坦言，停職期間承受極大心理壓力，不僅遭限制出境、出海，外界也頻頻以「貪汙」標籤貼身攻擊，罷免期間更在新竹街頭出現大量指控看板，「最擔心的是家人看到會難過。」她回憶，一審宣判當天母親哭著打電話，自己仍須強撐情緒，確保市政運作不受影響，第一時間完成與副市長邱臣遠及局處首長的交接。

在司法攻防上，高虹安透露，助理費案是她最關鍵的一案，為此她自行下載、整理上百件相關判決，歸納法院長期見解，指出多數案例認定重點在於「是否具不法所有意圖」，且「公用支出是否大於虛報金額」。她質疑，一審判決在適用法律見解上與過往實務存在落差，如果把高虹安三個字拿掉，這份判決還會長一樣嗎？

高虹安也提到，自己在言詞辯論時原本並未打算談及家庭，但因聽到其他同案被告說明案件對人生造成的影響，在律師建議下，才向法官陳述案件帶來的衝擊。她表示，被貼上「貪汙」標籤，對自己及家人都是沉重的壓力，談到母親時一度情緒湧上，卻仍刻意克制，避免成為外界渲染的素材。高虹安也說，投入政治原本是希望為國家與社會付出，卻因官司讓父母承受擔心與困擾，這是她最難過的地方。

高虹安強調，反罷免結果給了她極大的動力，「法律上被判重刑，但仍有12萬多位市民選擇相信我」，當時想未來若復職，將以更高標準回應市民期待，「這份信任，是我身上最重的一份責任。」

高虹安 罷免 反罷

延伸閱讀

竹市禮讓高虹安？何志勇提退選條件：民眾黨若禮讓國民黨選總統

不滿竹市禮讓高虹安連民調都省 陳學聖嗆：哪門子的藍白合

李乾龍：竹市長選舉藍禮讓高虹安 確定未聘張顯耀任副主席

「跨縣市藍白合」拚縣長？徐欣瑩臉書曬照 送這個賀高虹安復職

相關新聞

竹縣長藍人選 林思銘退出 陳見賢、徐欣瑩僵持

明年新竹縣長選舉，藍營有三人表態參選，包含新竹縣副縣長陳見賢、立委徐欣瑩與林思銘，國民黨副主席李乾龍昨赴竹縣參與協調會，...

憂藍營「網內互打」影響勝選 林思銘宣布退出新竹縣長初選

2026新竹縣長選舉國民黨新竹縣副縣長陳見賢、立委徐欣瑩、立委林思銘三強相爭，昨天協調後，林思銘願意退選，他今天發出退選...

民進黨府城內戰 陳亭妃、林俊憲進入巷弄攻防

民進黨二○二六台南市長初選上演民調之亂，立委林俊憲昨天稱「內參民調支持度已超越主要對手」，立委陳亭妃喊話，不論是媒體民調...

母親哭著來電仍撐住交接市政 高虹安回顧一、二審宣判心境

新竹市長高虹安今接受媒體人黃光芹專訪，談及二審宣判後的心境轉折與停職期間面對司法攻防的歷程。她形容，宣判當天宛如人生被迫...

鄭麗文發言掀波 劉和然：新北需要即戰力、非實習場

國民黨主席鄭麗文日前談及2026新北市長人選，引發黨內外討論。新北市副市長劉和然今出席新北市第二行政中心上梁典禮時表示，...

林思銘宣布退出新竹縣長初選 呼籲國民黨團結

新竹縣長楊文科明年即將卸任，藍營內部包括現任副縣長陳見賢、立委徐欣瑩、立委林思銘都有意爭取參選新竹縣長，在楊文科親自主持...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。