母親哭著來電仍撐住交接市政 高虹安回顧一、二審宣判心境

新竹市長高虹安今接受媒體人黃光芹專訪，談及二審宣判後的心境轉折與停職期間面對司法攻防的歷程。她形容，宣判當天宛如人生被迫按下「暫停鍵」，須立即完成市政交接並準備上訴；高虹安說，長年投入工作幾乎未曾休息，停職後曾想找工作，卻受限規定，最後在家人鼓勵下專心應對訴訟、調整步調。

高虹安指出，這一年多來的生活重心轉為深入地方與運動。過去市政繁忙，難以久坐與里長、地方友人深聊，如今能泡茶聊天、重新認識地方；也因參與羽球、網球、桌球、匹克球等社團，意外拓展地方人際網絡。她強調，正是這段期間累積的信任與溫度，讓她在反罷免案中感受到支持並未消散。

談及反罷免結果，高虹安直言「非常感恩」。她指出，反罷免案獲得12萬4千多張不同意票，不僅是全國最高票數，也高於她2022年當選市長的得票數，「我常說這一任市長像是選了2次、就職2次，責任也加倍。」

高虹安坦言，停職期間承受極大心理壓力，不僅遭限制出境、出海，外界也頻頻以「貪汙」標籤貼身攻擊，罷免期間更在新竹街頭出現大量指控看板，「最擔心的是家人看到會難過。」她回憶，一審宣判當天母親哭著打電話，自己仍須強撐情緒，確保市政運作不受影響，第一時間完成與副市長邱臣遠及局處首長的交接。

在司法攻防上，高虹安透露，助理費案是她最關鍵的一案，為此她自行下載、整理上百件相關判決，歸納法院長期見解，指出多數案例認定重點在於「是否具不法所有意圖」，且「公用支出是否大於虛報金額」。她質疑，一審判決在適用法律見解上與過往實務存在落差，如果把高虹安三個字拿掉，這份判決還會長一樣嗎？

高虹安也提到，自己在言詞辯論時原本並未打算談及家庭，但因聽到其他同案被告說明案件對人生造成的影響，在律師建議下，才向法官陳述案件帶來的衝擊。她表示，被貼上「貪汙」標籤，對自己及家人都是沉重的壓力，談到母親時一度情緒湧上，卻仍刻意克制，避免成為外界渲染的素材。高虹安也說，投入政治原本是希望為國家與社會付出，卻因官司讓父母承受擔心與困擾，這是她最難過的地方。

高虹安強調，反罷免結果給了她極大的動力，「法律上被判重刑，但仍有12萬多位市民選擇相信我」，當時想未來若復職，將以更高標準回應市民期待，「這份信任，是我身上最重的一份責任。」