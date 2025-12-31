鄭麗文發言掀波 劉和然：新北需要即戰力、非實習場

快訊

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市副市長劉和然強調新北市發展不能有空窗期，城市治理不應成為政治實習場。記者張策／攝影
國民黨主席鄭麗文日前談及2026新北市長人選，引發黨內外討論。新北市副市長劉和然今出席新北市第二行政中心上梁典禮時表示，健康的政黨應透過公平、透明機制產生候選人，新北需要的是能立即上線的「即戰力」，不能有空窗期，更不該把城市治理當成政治跳板或實習場域。

劉和然昨也在臉書發文回應，強調一個健康的政黨，應透過公平競爭機制，篩選出與城市發展頻率最接近的人選。唯有經由正當程序產生的候選人，才能在勝選後不受政治口水干擾，全心守護市民日常。他直言，新北需要的是沒有磨合期的「即戰力」，沒有時間讓新手在位置上「看譜磨合」，新北不該成為任何政治博弈下的備案，更不該是政治人物轉場的跳板或實習場域。

劉和然今出席新北市第二行政中心上梁祈福典禮時，進一步說明立場。他表示，國民黨向來是民主政黨，黨主席選舉亦是透過公平機制產生，面對2026新北市長選戰，他以「勝選、公平、團結」六字作為基本原則，強調首要目標是贏得選舉，但過程必須公平透明，並凝聚所有願意為新北努力的人，共同推動市政與國政順利前行。

劉和然指出，新北市的發展不能有空窗期，市政更不應因政治選舉被打亂節奏。未來城市的領導者，必須對新北市政有深度理解、對市民有同理心，並具備面對困難時解決問題的勇氣。他也強調，解決問題並非沒有壓力，而是是否有勇氣承擔過程中的副作用與挑戰；市民真正期待的，是捷運準點、道路平整、路燈明亮等穩定而細緻的生活品質，而非短期政治操作。

劉和然最後表示，每個人、每個政黨都有自己的節奏，只要按部就班，持續把市政做好，才能確保新北市穩定發展、長治久安。

