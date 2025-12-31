林思銘：團結比個人重要 退出國民黨新竹縣長初選

國民黨立委林思銘昨天宣布退出國民黨新竹縣長初選，他今天表示，這不是退縮，不是妥協，不是屈服於任何壓力，而是因為他始終堅信團結和諧比個人重要，勝選比位置重要，國民黨比他個人更重要。

國民黨副主席兼秘書長李乾龍、組發會主委李哲華昨天前往新竹縣，與新竹縣長楊文科、議長張鎮榮、前新竹縣長邱鏡淳等人，針對新竹縣長選舉人選，與新竹縣副縣長陳見賢、立委徐欣瑩、林思銘進行協調工作，隨後，林思銘決定退選。

林思銘今天上午在立法院召開記者會，說明退選原由表示，距離國民黨新竹縣長黨內初選尚有一段時間，但黨內已逐漸出現相互打的分裂氛圍。不僅無助於競爭，只會加深裂痕、削弱士氣；最終受傷的不只是某一位候選人，更是整個國民黨的團結士氣，進而影響國民黨2026年在新竹縣的勝選前景。

林思銘表示，眼見現在初選造成內耗升溫、同志互打，基層憂心忡忡，他深知若任由對立持續擴大，最終只會讓支持者失望，讓對手得利。基於團結、基於大局、基於國民黨勝選的整體考量，他必須做出一個艱難、但對支持他的鄉親朋友負責任的決定。成功不必在我，但成功一定有我。

林思銘說，退選之後，將全力支持黨所提名的縣長候選人。不論最終由誰代表國民黨出戰，他都會站在最前線，與大家並肩作戰，共同捍衛新竹縣，爭取最後勝利。