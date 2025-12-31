林思銘宣布退選 誰披藍戰袍戰竹縣待楊文科協調

2026新竹縣長選舉，國民黨新竹縣副縣長陳見賢、立委徐欣瑩、立委林思銘有意爭取。國民黨副主席李乾龍昨赴竹縣參與協調會，會後林思銘表態退出初選。林思銘今在立法院開記者會宣布退選，他說「成功不必在我，但成功一定有我」，並指剩下兩位人選，會由新竹縣長楊文科再次協調，並在明年3月前決定出縣長候選人。

林思銘說，他近期內心充滿憂慮。距離國民黨新竹縣長黨內初選尚有一段時間，但黨內已逐漸出現相互打的分裂氛圍。不僅無助於競爭，只會加深裂痕、削弱士氣；而最終受傷的是整個國民黨團結士氣，進而影響新竹縣在 2026 年的勝選前景。

林思銘指出，他深信團結未必保證勝選，但不團結，一定無法勝選。這不只是簡單的一句口號，而是政治現實，更是我們共同必須承擔的責任。眼見現在初選造成內耗升溫、同志互打。基層憂心忡忡，深知若任由對立持續擴大，最終只會讓支持者失望，讓對手得利。

林思銘說，基於團結、大局、國民黨勝選的整體考量，他必須做出一個艱難決定，「成功不必在我，但成功一定有我」，這不是退縮，不是妥協，不是屈服於任何壓力，而是因為他始終堅信，團結和諧比個人重要，勝選比位置重要，國民黨比個人更重要。

林思銘宣示3點，其一他退出2026新竹縣長國民黨黨內初選，第二退選後將全力支持黨所提名的縣長候選人。第三不論最終由誰代表國民黨出戰，都會站在最前線，與所有同志並肩作戰，共同捍衛新竹縣，爭取最後勝利。

林思銘也呼籲，所有參與初選的同志，提出新竹的治理願景贏得民心，以智慧處理分歧，為國民黨的團結勝選走出一條最有力量、也最有希望的道路，他們必須攜手一致，為新竹縣的未來，為國民黨的責任，共同努力、共同承擔、贏得勝利。

媒體追問昨日協調會氛圍如何、是否早已做這樣的決定？對此，林思銘回應，昨天協會會上氣氛融洽，大家都開誠布公，每人都對未來新竹縣提出願景，雖然對初選方式有不同意見，但最終還是達成共識，還是依照黨的辦法若協調不成就會辦初選，希望協調出一位候選人是最佳方式，因此會由楊文科再次協調，並在明年3月前決定出縣長候選人。