憂藍營「網內互打」影響勝選 林思銘宣布退出新竹縣長初選

2026新竹縣長選舉國民黨新竹縣副縣長陳見賢、立委徐欣瑩、立委林思銘三強相爭，昨天協調後，林思銘願意退選，他今天發出退選聲明，指出近期竹縣黨內出現相互打的分裂氛圍，無助於競爭，只會加深裂痕、削弱士氣，恐影響新竹縣在明年的勝選前景，因此決定退出初選「成功不必在我，但成功一定有我」。

林思銘在聲明稿指出，他始終深信一句話：「團結未必保證勝選；但不團結，一定無法勝選。」如今眼見現在初選造成內耗升溫、同志互打，基層憂心忡忡，他深知若任由對立持續擴大，最終只會讓支持者失望，讓對手得利。

林思銘說，基於團結與大局、加上國民黨勝選的整體考量，他做出艱難、但對支持他的鄉親負責任的決定，「成功不必在我，但成功一定有我」。

他強調，這不是退縮，不是妥協，不是屈服於任何壓力，而因他始終堅信，團結和諧比個人重要，勝選比位置重要，國民黨比他個人更重要。

因此，他今天宣布退出2026新竹縣長中國國民黨黨內初選，退選之後，將全力支持黨所提名的縣長候選人，不論最終由誰代表國民黨出戰，他都會站在最前線，與所有同志並肩作戰，共同捍衛新竹縣，爭取最後勝利。

最後，他也誠摯呼籲所有參與初選的同志，以提出新新竹的治理願景贏得民心，以智慧處理分歧，為國民黨的團結勝選走出一條最有力量、也最有希望的道路。「我們必須攜手一致，為新竹縣的未來，為國民黨的責任，共同努力、共同承擔、贏得勝利。」