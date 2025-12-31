快訊

三中案仍無罪 馬辦批：民進黨追殺超過10年 各界應反對「東廠」迫害

充電就有怪聲！iPhone 17 Pro喇叭傳災情 像「老舊收音機」

「三中案」纏訟7年 前總統馬英九二審仍判決無罪

憂藍營「網內互打」影響勝選 林思銘宣布退出新竹縣長初選

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
林思銘願意退選，他今天發出退選聲明。圖／本報資料照片
林思銘願意退選，他今天發出退選聲明。圖／本報資料照片

2026新竹縣長選舉國民黨新竹縣副縣長陳見賢、立委徐欣瑩、立委林思銘三強相爭，昨天協調後，林思銘願意退選，他今天發出退選聲明，指出近期竹縣黨內出現相互打的分裂氛圍，無助於競爭，只會加深裂痕、削弱士氣，恐影響新竹縣在明年的勝選前景，因此決定退出初選「成功不必在我，但成功一定有我」。

⭐2025總回顧

林思銘在聲明稿指出，他始終深信一句話：「團結未必保證勝選；但不團結，一定無法勝選。」如今眼見現在初選造成內耗升溫、同志互打，基層憂心忡忡，他深知若任由對立持續擴大，最終只會讓支持者失望，讓對手得利。

林思銘說，基於團結與大局、加上國民黨勝選的整體考量，他做出艱難、但對支持他的鄉親負責任的決定，「成功不必在我，但成功一定有我」。

他強調，這不是退縮，不是妥協，不是屈服於任何壓力，而因他始終堅信，團結和諧比個人重要，勝選比位置重要，國民黨比他個人更重要。

因此，他今天宣布退出2026新竹縣長中國國民黨黨內初選，退選之後，將全力支持黨所提名的縣長候選人，不論最終由誰代表國民黨出戰，他都會站在最前線，與所有同志並肩作戰，共同捍衛新竹縣，爭取最後勝利。

最後，他也誠摯呼籲所有參與初選的同志，以提出新新竹的治理願景贏得民心，以智慧處理分歧，為國民黨的團結勝選走出一條最有力量、也最有希望的道路。「我們必須攜手一致，為新竹縣的未來，為國民黨的責任，共同努力、共同承擔、贏得勝利。」

新竹 國民黨 林思銘

延伸閱讀

整理包／2026縣市長選舉藍綠白戰將點名 哪些縣市已拍板人選？

新竹縣長藍營今協調難破僵局 徐欣瑩、陳見賢這樣回應

三強協調！新竹縣長藍營「他」確定退選 楊文科：達成團結共識

藍營誰出戰新竹縣長選舉？今中午首度協調陳見賢徐欣瑩林思銘都出席

相關新聞

竹縣長藍人選 林思銘退出 陳見賢、徐欣瑩僵持

明年新竹縣長選舉，藍營有三人表態參選，包含新竹縣副縣長陳見賢、立委徐欣瑩與林思銘，國民黨副主席李乾龍昨赴竹縣參與協調會，...

憂藍營「網內互打」影響勝選 林思銘宣布退出新竹縣長初選

2026新竹縣長選舉國民黨新竹縣副縣長陳見賢、立委徐欣瑩、立委林思銘三強相爭，昨天協調後，林思銘願意退選，他今天發出退選...

民進黨府城內戰 陳亭妃、林俊憲進入巷弄攻防

民進黨二○二六台南市長初選上演民調之亂，立委林俊憲昨天稱「內參民調支持度已超越主要對手」，立委陳亭妃喊話，不論是媒體民調...

林思銘：團結比個人重要 退出國民黨新竹縣長初選

國民黨立委林思銘昨天宣布退出國民黨新竹縣長初選，他今天表示，這不是退縮，不是妥協，不是屈服於任何壓力，而是因為他始終堅信...

林思銘宣布退選 誰披藍戰袍戰竹縣待楊文科協調

2026新竹縣長選舉，國民黨新竹縣副縣長陳見賢、立委徐欣瑩、立委林思銘有意爭取。國民黨副主席李乾龍昨赴竹縣參與協調會，會...

將獲徵召選雲林縣長 劉建國：不畏戰

雲林2026藍綠人選已浮上檯面，都還未正式提名，藍營高度共識由縣長張麗善姪女、立委張嘉郡力拚接棒，綠營兩個月前傳出立委劉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。