民進黨府城內戰 陳亭妃、林俊憲進入巷弄攻防

民進黨二○二六台南市長初選上演民調之亂，立委林俊憲昨天稱「內參民調支持度已超越主要對手」，立委陳亭妃喊話，不論是媒體民調或內參民調，自己「都是站在一路領先的位置」；兩人昨也分別宣布展開大台南掃街，進入巷弄攻防戰。

綠營地方人士分析，陳亭妃基層實力穩固，支持結構相對扎實，也記取八年前參與市長初選「叫好不叫座」經驗，更著重支持度落實。林俊憲則強打空戰與議題操作，聲勢確有拉抬，展現力搏之勢，但聲勢能否有效轉化為實際支持，仍有待觀察。

林俊憲陣營多次指控國民黨介入初選，綠營人士認為，藍營對於綠營內部競爭多抱持「看好戲、樂觀其成」態度，現階段民調差距若要出現明顯變化，仍須具指標性的突發事件，否則走勢應圍繞陳、林兩人的基本支持度消長。

林俊憲昨舉辦首場「台南團結車隊大會師」，同陣營的立委賴惠員、郭國文、林宜瑾，以及議長邱莉莉等十多名議員陪同，至下營區上帝廟前上香祈福，喊出「憲在台南，做伙ㄟ贏」，隨後車隊掃街前往麻豆，他說，選擇「下營」作為起點因其台語諧音象徵「會贏」，寓意從此出發、一路順風。

林俊憲也說，目前內參民調支持度持續成長，並已超越主要對手，整體選戰氛圍如有倒吃甘蔗之勢漸入佳境。

陳亭妃昨表示，不論是媒體公布的數波民調或是內參民調，她都是站在一路領先的位置。她昨在立法院宣布，明天起啟動「女力市長．鐵馬精神」，以行動政府騎到台南卅七區，立委王世堅支持力挺並送她一枚大勳章，稱「每一個抹黑攻擊，都是陳亭妃的勳章」。

陳亭妃也意有所指說，自己沒有龐大的資源可以一路安排歌仔戲、兒童劇團、多場強迫遊覽車動員的大型造勢活動，更沒有國民黨台南市長參選人謝龍介的直播「助攻」，「但是我有人民」。