聽新聞
0:00 / 0:00

竹縣長藍人選 林思銘退出 陳見賢、徐欣瑩僵持

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導
新竹縣副縣長陳見賢（中）表態參選新竹縣長。圖／陳見賢團隊提供
新竹縣副縣長陳見賢（中）表態參選新竹縣長。圖／陳見賢團隊提供

明年新竹縣長選舉，藍營有三人表態參選，包含新竹縣副縣長陳見賢、立委徐欣瑩與林思銘，國民黨副主席李乾龍昨赴竹縣參與協調會，會後林思銘表態退出初選，預計今在立院對外宣布，但陳見賢、徐欣瑩仍未突破僵局。藍營表示，將持續溝通，預計最晚明年三月敲定人選。民進黨人選尚未出爐，基層看好竹北市長鄭朝方，鄭尚未表態。

⭐2025總回顧

立委徐欣瑩表態參選新竹縣長。記者郭政芬／攝影
立委徐欣瑩表態參選新竹縣長。記者郭政芬／攝影

新竹縣長楊文科明年卸任，昨天協調會在縣長官邸舉行，陳、徐與林都出席，由楊文科、李乾龍與國民黨組發會主委李哲華主持，新竹縣議長張鎮榮、前縣長邱鏡淳也出席，會中眾人都表達團結，要避免國民黨分裂。

據轉述，徐欣瑩在會中表示，她近日遭受很多攻擊，她相信絕對不是在場同志所為，並還原當初離開國民黨的狀況；她強調為國民黨付出，對國家、人民會努力去做。陳見賢表示，新竹縣要更好，國民黨一定要更團結。據了解，協調會中未討論到退選等問題。

林思銘會後低調說，他今早將在立院宣布退選。楊文科表示，大家對黨內團結與選舉勝利已有共識，林思銘在會中決定「讓賢」，不參與黨內縣長提名，接下來將與陳見賢、徐欣瑩兩人持續協調。

楊文科強調，此協調會並非定生死、也非選邊站，而是為選舉勝利鋪路，後續將依照黨內協調機制進行，藍營目標是推出能勝選的人選，並確保新竹縣黨內團結，大家對此目標一致。

陳見賢會後受訪說，將持續勤走基層、傾聽民意，為新竹縣的未來打拚；中華民國要走得遠，要大家共同守護，唯有彼此信任，才能真正替地方發聲。陳感謝林思銘在立院為新竹縣民發聲。

徐欣瑩說，縣民期待她擴大服務，將持續朝參選目標前進，黨內最終人選尚未確定，她呼應黨主席鄭麗文所言「要選出最強人選」，建議設立初選機制，納入全民調為決定方式之一。徐並強調尊重每個人的決定。

新竹縣選舉 楊文科 徐欣瑩

延伸閱讀

新竹縣長藍營今協調難破僵局 徐欣瑩、陳見賢這樣回應

三強協調！新竹縣長藍營「他」確定退選 楊文科：達成團結共識

藍營誰出戰新竹縣長選舉？今中午首度協調陳見賢徐欣瑩林思銘都出席

恐脫黨參選？被質疑對國民黨忠誠度 徐欣瑩籲：回歸公平初選機制

相關新聞

民進黨府城內戰 陳亭妃、林俊憲進入巷弄攻防

民進黨二○二六台南市長初選上演民調之亂，立委林俊憲昨天稱「內參民調支持度已超越主要對手」，立委陳亭妃喊話，不論是媒體民調...

竹縣長藍人選 林思銘退出 陳見賢、徐欣瑩僵持

明年新竹縣長選舉，藍營有三人表態參選，包含新竹縣副縣長陳見賢、立委徐欣瑩與林思銘，國民黨副主席李乾龍昨赴竹縣參與協調會，...

將獲徵召選雲林縣長 劉建國：不畏戰

雲林2026藍綠人選已浮上檯面，都還未正式提名，藍營高度共識由縣長張麗善姪女、立委張嘉郡力拚接棒，綠營兩個月前傳出立委劉...

影／邱議瑩影片主打交棒說 許智傑：陳其邁也曾讚「我比市長還像市長」

民進黨高雄市長初選4搶1，立委邱議瑩今天發布行政院前院長蘇貞昌與市長陳其邁推薦的短影音，內容置入陳其邁所說「恨不得現在就...

【重磅快評】小孩霸凌、大人和解 賴瑞隆民調得第一？

民進黨立委賴瑞隆之子涉嫌校園霸凌，事件從媒體獨家揭露、賴瑞隆數度落淚致歉，到最新的「雙方家長已和解、定調非霸凌」聲明，看...

鄭麗文暗指徵召李四川 劉和然：黨主席一定會尊重黨內機制

國民黨主席鄭麗文昨稱新北會先產生自己人選，考慮北市副市長李四川有任務在身，希望明年再徵召，被解讀表態徵召李四川。新北市副...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。