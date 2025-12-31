聽新聞
0:00 / 0:00

將獲徵召選雲林縣長 劉建國：不畏戰

聯合報／ 記者蔡維斌徐白櫻／連線報導

雲林2026藍綠人選已浮上檯面，都還未正式提名，藍營高度共識由縣長張麗善姪女、立委張嘉郡力拚接棒，綠營兩個月前傳出立委劉建國出馬，一直未宣布，劉昨接受廣播專訪，證實今天民進黨中常會徵召他出戰。

⭐2025總回顧

劉建國昨接受廣播節目專訪，未來面對張家勝負如何評估？劉表示，面對強大的張家，且民進黨在雲林議會43席中只占10席，鄉鎮長也只7席，是相對弱勢，雖面對勁敵，但他不畏戰。

藍營人選部分，立委張嘉郡已獲黨內共識，黨中央組發會先前也指出，沒有意外張嘉郡將是人選，將配合參選人選舉節奏提名。

民進黨高雄市長初選則陷4搶1混戰，立委邱議瑩昨發布行政院前院長蘇貞昌、市長陳其邁推薦短影片及政見白皮書，她說，最後時刻擔心國民黨運作支持者「灌票給林岱樺」；林岱樺反擊說，這坐實只有林岱樺超越黨派及族群，最具勝選能力。

國民黨高市黨部發言人張永杰說，「邱議瑩想太多了」，呼籲市民接到民調電話要唯一支持立委柯志恩。

邱議瑩競選團隊昨發布利用舊新聞畫面剪輯而成的2支催票影片，陳其邁過去在遊輪首航儀式中所說的「恨不得現在就把棒子交給她（邱議瑩）」這句話，也被收錄進去。邱說，她跟陳其邁交情好，彼此在市政問題的溝通與協調上有默契，「其邁市長的支持與否對我當然是助力，但我也要非常努力才能贏得市民支持」。

立委許智傑不以為然說，他和陳其邁是老同學，三井Lalaport上樑典禮時，市長公開說「我比市長還像市長，後續許多工作要交由許智傑來完成」，所以他是最能銜接市政的人選。

立委林岱樺昨發表高雄智慧城市「AI好生活」短片，要透過即時資訊與數據找出塞車點，市民出門找車位不用繞圈。立委賴瑞隆月初爆發家人涉入校園霸凌事件，賴定調是校園衝突非霸凌，對方女童家屬前天發聲「不認同」賴將和解視為非霸凌，覺得「被出賣」。

延伸閱讀

影／邱議瑩影片主打交棒說 許智傑：陳其邁也曾讚「我比市長還像市長」

邱議瑩憂民調遭藍營「灌票給林岱樺」 國民黨反擊想太多：羞辱高雄市民

黃國維：林岱樺「三山造勢」 10萬人震撼高雄

民進黨明天提名劉建國選雲林縣長 劉今電台受訪證實並剖析選戰

相關新聞

民進黨府城內戰 陳亭妃、林俊憲進入巷弄攻防

民進黨二○二六台南市長初選上演民調之亂，立委林俊憲昨天稱「內參民調支持度已超越主要對手」，立委陳亭妃喊話，不論是媒體民調...

竹縣長藍人選 林思銘退出 陳見賢、徐欣瑩僵持

明年新竹縣長選舉，藍營有三人表態參選，包含新竹縣副縣長陳見賢、立委徐欣瑩與林思銘，國民黨副主席李乾龍昨赴竹縣參與協調會，...

將獲徵召選雲林縣長 劉建國：不畏戰

雲林2026藍綠人選已浮上檯面，都還未正式提名，藍營高度共識由縣長張麗善姪女、立委張嘉郡力拚接棒，綠營兩個月前傳出立委劉...

影／邱議瑩影片主打交棒說 許智傑：陳其邁也曾讚「我比市長還像市長」

民進黨高雄市長初選4搶1，立委邱議瑩今天發布行政院前院長蘇貞昌與市長陳其邁推薦的短影音，內容置入陳其邁所說「恨不得現在就...

【重磅快評】小孩霸凌、大人和解 賴瑞隆民調得第一？

民進黨立委賴瑞隆之子涉嫌校園霸凌，事件從媒體獨家揭露、賴瑞隆數度落淚致歉，到最新的「雙方家長已和解、定調非霸凌」聲明，看...

鄭麗文暗指徵召李四川 劉和然：黨主席一定會尊重黨內機制

國民黨主席鄭麗文昨稱新北會先產生自己人選，考慮北市副市長李四川有任務在身，希望明年再徵召，被解讀表態徵召李四川。新北市副...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。