快訊

父住院女兒從未探望…死後秒辦繼承 律師曝父生前做對2事：判定失權

疑棄保潛逃？三灣前鄉長温志強一審重判499年 苗栗地院：汲取經驗精進

共軍無人機空拍台北101？國防部：共機未進24海浬 明顯認知作戰

影／邱議瑩影片主打交棒說 許智傑：陳其邁也曾讚「我比市長還像市長」

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
立委邱議瑩今天一口氣發表3支催票影片，其中1支是剪輯市長陳其邁曾經說過的話。記者徐白櫻／攝影
立委邱議瑩今天一口氣發表3支催票影片，其中1支是剪輯市長陳其邁曾經說過的話。記者徐白櫻／攝影

民進黨高雄市長初選4搶1，立委邱議瑩今天發布行政院前院長蘇貞昌與市長陳其邁推薦的短影音，內容置入陳其邁所說「恨不得現在就把棒子交給她（邱議瑩）」這句話。對手許智傑說，他和陳其邁是老同學，三井Lalaport上梁典禮時，市長也公開說過「我比市長還像市長，後續許多工作要交由許智傑來完成」。

⭐2025總回顧

高雄市長初選進入最後衝刺階段，邱議瑩今日推出3支催票影片，分別是蘇貞昌、陳其邁及邱議瑩本人的獻聲催票內容，呼籲高雄市民於1月12日至17在家顧電話民調，支持邱議瑩，讓高雄繼續贏。

蘇貞昌在影片中推薦市長選舉要選一個能選得贏的人、做得好的人，邱議瑩是最適合的人選。陳其邁則是說「邱議瑩委員，我認識她超過2、30年，她看事情的方法，她的高度，她的視野是截然不同的，恨不得現在就把棒子交給她」。

邱議瑩說，她跟陳其邁在很多市政問題溝通協調有默契，「市長的支持與否對我當然是一個助力，但我自己也要非常努力才能贏得市民最後的支持」。

對於邱議瑩拿這句話置入民調宣傳影片，立委許智傑表示，他和陳其邁是老同學，三井Lalaport上梁典禮時，市長公開說「我比市長還像市長，後續許多工作要交由許智傑來完成」，未來高雄要蛻變成AI首都，他是最能銜接市政的傑出選擇。

對於邱議瑩的催票影片強調市長陳其邁的交棒說法，立委許智傑說，市長也曾說過他比市長還像市長，後續許多工作要交由許智傑來完成。圖／許智傑競辦提供
對於邱議瑩的催票影片強調市長陳其邁的交棒說法，立委許智傑說，市長也曾說過他比市長還像市長，後續許多工作要交由許智傑來完成。圖／許智傑競辦提供

邱議瑩 陳其邁 許智傑 蘇貞昌 高雄 民進黨

延伸閱讀

邱議瑩憂民調遭藍營「灌票給林岱樺」 國民黨反擊想太多：羞辱高雄市民

民調／綠高雄4選將全大勝柯志恩 賴瑞隆對比、互比雙領先

影／高雄跨年高規格戒備 1200警力進駐、捷運維安升級

高雄跨年晚會今演練恐怖攻擊 陳其邁指揮：捷運站疏散最重要

相關新聞

邱議瑩憂民調遭藍營「灌票給林岱樺」 國民黨反擊想太多：羞辱高雄市民

民進黨高雄市長初選4搶1，立委邱議瑩今天彙整參選政見印製白皮書，記者會上坦言，她確實擔心國民黨在初選民調可能運作「灌票給...

話講太快？鄭麗文昨脫口「明年徵召李四川」 劉和然今再發聲

國民黨主席鄭麗文昨稱新北會先產生自己人選，考慮北市副市長李四川有任務在身，希望明年再徵召，被解讀表態徵召李四川，隨後組發...

影／邱議瑩影片主打交棒說 許智傑：陳其邁也曾讚「我比市長還像市長」

民進黨高雄市長初選4搶1，立委邱議瑩今天發布行政院前院長蘇貞昌與市長陳其邁推薦的短影音，內容置入陳其邁所說「恨不得現在就...

【重磅快評】小孩霸凌、大人和解 賴瑞隆民調得第一？

民進黨立委賴瑞隆之子涉嫌校園霸凌，事件從媒體獨家揭露、賴瑞隆數度落淚致歉，到最新的「雙方家長已和解、定調非霸凌」聲明，看...

鄭麗文暗指徵召李四川 劉和然：黨主席一定會尊重黨內機制

國民黨主席鄭麗文昨稱新北會先產生自己人選，考慮北市副市長李四川有任務在身，希望明年再徵召，被解讀表態徵召李四川。新北市副...

柯文哲助選第一站曝光 張啓楷預告「這天」將在嘉義市現身

民眾黨徵召立委張啓楷參選2026嘉義市長。張啓楷今天說，前民眾黨主席柯文哲助選第一站就是嘉義市，本週六（1月3日）柯文哲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。