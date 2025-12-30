影／邱議瑩影片主打交棒說 許智傑：陳其邁也曾讚「我比市長還像市長」

民進黨高雄市長初選4搶1，立委邱議瑩今天發布行政院前院長蘇貞昌與市長陳其邁推薦的短影音，內容置入陳其邁所說「恨不得現在就把棒子交給她（邱議瑩）」這句話。對手許智傑說，他和陳其邁是老同學，三井Lalaport上梁典禮時，市長也公開說過「我比市長還像市長，後續許多工作要交由許智傑來完成」。

高雄市長初選進入最後衝刺階段，邱議瑩今日推出3支催票影片，分別是蘇貞昌、陳其邁及邱議瑩本人的獻聲催票內容，呼籲高雄市民於1月12日至17在家顧電話民調，支持邱議瑩，讓高雄繼續贏。

蘇貞昌在影片中推薦市長選舉要選一個能選得贏的人、做得好的人，邱議瑩是最適合的人選。陳其邁則是說「邱議瑩委員，我認識她超過2、30年，她看事情的方法，她的高度，她的視野是截然不同的，恨不得現在就把棒子交給她」。

邱議瑩說，她跟陳其邁在很多市政問題溝通協調有默契，「市長的支持與否對我當然是一個助力，但我自己也要非常努力才能贏得市民最後的支持」。