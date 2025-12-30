【重磅快評】小孩霸凌、大人和解 賴瑞隆民調得第一？

民進黨立委賴瑞隆之子涉嫌校園霸凌，事件從媒體獨家揭露、賴瑞隆數度落淚致歉，到最新的「雙方家長已和解、定調非霸凌」聲明，看似逐步降溫，卻在家屬親友反彈下再度延燒，引發社會與政治層面的不同解讀。巧合的是，媒體今天公布民進黨高雄市長最新初選民調，賴瑞隆仍名列第一，甚至被解讀為「危機處理得當，反而拔得頭籌」，結果令人側目。

在賴瑞隆多次出面道歉並取得受害女童母親諒解後，霸凌風波一度告一段落，但賴瑞隆12月27日再度公開表示，該起事件已由雙方家長達成共識，並定調為「非霸凌案」，事件已翻篇，呼籲外界勿再過度渲染，希望為爭議劃下句點。

不過，聯合報獨家報導，受害女童的母親表示，「我們要的很單純，就是一句道歉，讓孩子知道，大人有站出來保護她」。對於和解後外界不同解讀，她坦言，的確有親友不諒解，但和解不是否認孩子受到傷害，而是希望停止對孩子二次傷害；公道自在人心，選擇和解就是不要再延伸更多傷害，「我們處理的是孩子的事情，不是政治」。女童親友也向媒體投訴「有種被出賣的感覺」，質疑賴瑞隆將家長和解直接等同於校園不存在霸凌行為，「這是賴瑞隆單方面的聲明」。

賴瑞隆今天舉行「反對藍白卡預算」記者會，卻幾乎被霸凌事件搶占焦點。面對記者追問女童家屬最新說法，賴僅跳針般表示，「尊重雙方父母的共同聲明」；無論如何追問，他都回應同一句話，不願再多談。

耐人尋味的是，Newtalk新聞網站今天公布最新民調顯示，不論對比或互比民調，賴瑞隆皆勇奪第一，並宣稱未受孩子校園衝突事件影響，因危機處理得當，反而民調居冠。然而，該民調委託山水民調公司於12月25日至26日執行，有效樣本1079人，抽樣誤差約正負2.98個百分點；換言之，民調期間尚未發生女童親友公開反彈的社會效應，所謂「民調雙冠王」，是否為完整民意，仍有高度變數。

若非賴瑞隆參選高雄市長，原本孩童衝突事件，未必會被高度政治化。家長的和解是為了降低傷害，才沒有進入霸凌處理程序，而不是因為不存在霸凌才達成和解，但賴瑞隆試圖採取政治語言，將家長和解延伸為「非霸凌定論」，並希望就此翻頁，反而引發親友與社會更多的不滿，爭議也一再延燒。

文化大學廣告系教授鈕則勳說，賴瑞隆兒子霸凌爭議和危機處理，社會已有定見和公評，民調雖然起起落落，但千萬不要輕忽民眾的判斷，難怪許多網友質疑，「連家長都當不好，如何當高雄大家長？」