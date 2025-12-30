鄭麗文暗指徵召李四川 劉和然：黨主席一定會尊重黨內機制

快訊

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
鄭麗文暗指明年徵召李四川，劉和然：黨主席一定會尊重黨內機制。記者游明煌／攝影
鄭麗文暗指明年徵召李四川，劉和然：黨主席一定會尊重黨內機制。記者游明煌／攝影

國民黨主席鄭麗文昨稱新北會先產生自己人選，考慮北市副市長李四川有任務在身，希望明年再徵召，被解讀表態徵召李四川。新北市副市長劉和然今天回應，鄭主席是民主機制選出來的黨主席，一定會尊重黨內機制，國民黨一定要團結，在團結、公平的機制下，「我們2026一定要勝選」。

劉和然今天陪同侯友宜到基隆出席基隆捷運先期工程開工典禮前，針對鄭麗文主席昨天的說法受訪表示，鄭主席昨天上節目的談話後，國民黨文傳會和發言人出來說明，把話說得更清楚，鄭主席也是在國民黨的民主機制，經過選舉以後才出來擔任黨主席，「我想這一塊在她心中一定也會放著」，國民黨是一個團結的政黨，不管過程是如何，過程一定要透明、公開、公平。

劉和然表示，國民黨是一個民主的政黨，會有民主的機制，他會維持原來的基調，按照自己的節奏，什麼時候該做什麼事，「國民黨的機制我們一定是絕對的尊重」。

劉和然指出，現在不管是他還是李四川，李四川在台北市有很多的任務，他在新北市市長侯友宜推動市政，雙方各自在崗位上努力，每個人服務自己的縣市，只要把市民照顧好，就是最好的施政表現。

劉和然並說，每個黨的狀況不同，每個縣市的狀況不同，國民黨的節奏絕對不可以被別人打斷。

國民黨 劉和然 李四川 鄭麗文 侯友宜 新北

