話講太快？鄭麗文昨脫口「明年徵召李四川」 劉和然今再發聲

國民黨主席鄭麗文昨稱新北會先產生自己人選，考慮北市副市長李四川有任務在身，希望明年再徵召，被解讀表態徵召李四川，隨後組發會稱「主席話講太快」，仍會依程序走，對有意參選人進行協調。

新北市副市長劉和然今表示，面對政黨內部協調或提名，始終堅持須建立在「透明、公開、公平」機制之上，新北市不該是任何政治博弈下的備案，更不該是政治人物轉場的跳板或實習場域。

面對新北市長選戰，民進黨已確定由立委蘇巧慧披戰袍，民眾黨則由黨主席黃國昌出征，國民黨至今尚未決定人選，鄭麗文一席明年再徵招李四川引發熱議。

有意角逐市長的劉和然今透過臉書表示，隨2026年選舉腳步臨近，政治喧囂聲漸起，當外界忙著討論政黨提名時程、預測誰是「救火隊」或誰具備「家族光環」時，做為在新北市服務超過30年的公職人員，他更在意是這座城市在政治干擾下能否守住「節奏」。

劉和然強調，自己雖沒有顯赫的家族背景，但有 38 年教育與行政體系一階一階爬上來的印記，這種從基層長出來的專業讓他知道政策不該是中央的「專案施捨」，而是地方應得的「法制權利」，當我們在爭取《財劃法》修正時，爭取的不是政治紅包，而是新北市民尊嚴生活的基石。

劉和然說，面對政黨內部的協調或提名，他始終堅持必須建立在「透明、公開、公平」的機制上，這不只是為個人，更是為守護這座城市的主體性。新北市不應該是任何政治博弈下的備案，更不應該是政治人物轉場的跳板、或是實習場域。

劉和然表示，政治浪潮會隨時起伏，但新北節奏必須保持穩定，他會繼續守住這份節奏讓新北市民明白，不管外界如何喧嘩，他會一直在這裡用「最專業的配速」，陪著這座城市跑向更遠、更平安的未來。