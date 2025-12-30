邱議瑩憂民調遭藍營「灌票給林岱樺」 國民黨反擊想太多：羞辱高雄市民

快訊

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
民進黨立委邱議瑩今天發表六大願景政策白皮書，強調她已經做好接棒陳其邁的準備。記者徐白櫻／攝影
民進黨立委邱議瑩今天發表六大願景政策白皮書，強調她已經做好接棒陳其邁的準備。記者徐白櫻／攝影

民進黨高雄市長初選4搶1，立委邱議瑩今天彙整參選政見印製白皮書，記者會上坦言，她確實擔心國民黨在初選民調可能運作「灌票給林岱樺」，不過自己才是「最強雞母」，最能帶領整個高雄隊贏得勝選。

針對邱議瑩說法，國民黨高市黨部回擊邱議瑩「想太多」、「羞辱高雄市民及台灣民主」；黨內對手林岱樺則是反問，「這不就是證明，林岱樺能夠獲得超越黨派、超越族群的支持，林岱樺才是最具有勝選能力的市長候選人」。

邱議瑩競選團隊今天同步發表市長陳其邁及前院長蘇貞昌「獻聲」催票影片，另開記者會公布政策白皮書，內容涵蓋設立新生兒希望帳戶、敬老卡每月點數加碼至1000點、創造10萬個工作機會等項政見。

記者會上，媒體問及是否擔心電話初選民調遭藍營灌票？邱議瑩說，她近日確實掌握到相關訊息，國民黨可能在初選民調階段「灌票給林岱樺」，她當然會擔心，但所有民調都只是作為參考，真正關鍵仍在政策與願景的清楚呈現，要讓市民比較誰最適合帶領高雄。

邱議瑩也強調，她比國民黨對手柯志恩更了解高雄，不像柯志恩是為了選舉才來高雄，「我的事業，家人與朋友也都在高雄」，柯志恩隻身來高雄，家人都在美國，這是兩人最大不同之處。

國民黨高市黨部發言人張永杰表示，邱議瑩委員因選區內爭議事件頻傳，造成民調跌落谷底，擔心民調成績會不好看可以理解，但不需要這樣惡意胡亂指控，這種毫無根據的事情根本是羞辱高雄市民、更是羞辱台灣民主，也讓人質疑，難道邱委員不相信自家民進黨中央的民調和機制嗎？高市黨部呼籲高雄市民，接到民調電話，懇請唯一支持柯志恩。

民調 邱議瑩 國民黨 林岱樺 柯志恩 陳其邁 民進黨 高雄

