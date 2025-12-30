吳宗憲立競選看板 副議長現身相挺…議長張勝德：我們是堅定的藍藍合

快訊

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
爭取參選宜蘭縣長黨內提名，立委吳宗憲今天立競選看板，副議長陳漢鍾到場相挺，另一競爭對手議長張勝德表示尊重，並強調他與吳宗憲之間是「堅定的藍藍合」。記者戴永華／攝影
爭取參選宜蘭縣長黨內提名，立委吳宗憲今天立競選看板，副議長陳漢鍾到場相挺，另一競爭對手議長張勝德表示尊重，並強調他與吳宗憲之間是「堅定的藍藍合」。記者戴永華／攝影

國民黨立委吳宗憲競選宜蘭縣長爭取黨內提名，今天在羅東鎮掛起首面競選看板，副議長陳漢鍾現身支持。對此，另一競爭對手議長張勝德表示「尊重」，同時也「祝福」吳宗憲，他強調兩人非競爭對手，而是合作夥伴，是「堅定的藍藍合」。

2026宜蘭縣長選舉，立委吳宗憲與議長張勝德拚黨內提名，張勝德於在11月中掛看板，吳宗憲雖晚了一個多月，依其選戰節奏，他幾個月前已把戶籍遷到羅東鎮，今天選在羅東鎮掛出爭取黨內提名的首面看板，隨後在頭城鎮及礁溪鄉等地也出現看板。

他表示，羅東是他在宜蘭落腳、生活的地方，自己就住在成功街，也是他第一次向林姿妙縣長請益政策的地方、了解免費營養午餐制度緣由與未來規劃的起點。

更重要的是，羅東也是吳宗憲上任立委後，第一件處理的重大陳情案所在地-成功完成卡關長達60年的羅東工保地解編，他強調「羅東是我落地、生根的地方，我必須回到這個新故鄉，向大家報告我的決心」。

吳宗憲上周六在宜蘭市五穀廟舉辦宣講活動，寒天細雨中人潮滿場，當天有前縣長呂國華、縣議員林岳賢及黃浴沂站台，氣氛熱絡，今天掛看板時，副議長陳漢鍾到場相挺。

陳漢鍾表示，吳與張兩人都很優秀，他都會支持， 希望黨內同志要有高度，最後不管誰出線代表參選，大家都要團結拚戰，國民黨沒有分裂的本錢。

對於副議長的態度，議長張勝德表示「尊重」，他說，與吳宗憲立委本來就是合作夥伴，並非競爭對手，現階段他與吳就是「堅定的藍藍合」，國民黨最後透過民調等公平機制產生一位候選人，再談藍白合，大家要團結拚選戰，不能分裂。

據了解，議長張勝德預計本周六展開「爭取縣長提名問政懇託會」，首場上午在冬山鄉，下午轉到羅東鎮，屆時副議長陳漢鍾也會站台支持；張勝德預計各鄉鎮市都會舉辦一場，宜蘭市與羅東鎮有可能辦兩場，向選民說明施政願景，尋求支持。

爭取參選宜蘭縣長黨內提名，立委吳宗憲今天立競選看板，副議長陳漢鍾到場相挺，另一競爭對手議長張勝德表示尊重，並強調他與吳宗憲之間是「堅定的藍藍合」。本報資料照
爭取參選宜蘭縣長黨內提名，立委吳宗憲今天立競選看板，副議長陳漢鍾到場相挺，另一競爭對手議長張勝德表示尊重，並強調他與吳宗憲之間是「堅定的藍藍合」。本報資料照

