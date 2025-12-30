新竹縣長藍營今協調難破僵局 徐欣瑩、陳見賢這樣回應

2026新竹縣長選舉，目前有國民黨新竹縣副縣長陳見賢、立委徐欣瑩、立委林思銘三強相爭，今天在縣長官邸內協調，林思銘願意退出初選，他明早將在立院開記者會說明，接下來陳見賢、徐欣瑩兩人將再繼續協調。

今天在協調會中，徐欣瑩向在場人士說，她近日來遭受很多攻擊或質疑，她相信這絕對不是在場同志所為，同時她也重新還原當初離開國民黨的狀況。她強調，一直為國民黨付出，對國家、人民用行動、理念努力在做。

會後，徐欣瑩受訪表示，她將持續朝向參選目標前進，目前最終人選尚未確定。黨中央已傳達鄭麗文主席指示，各縣市人選須在明年3月前確認。

對於協調會討論的機制，她指出尚未定案，但她強調會遵循黨中央所建立的公平、公開、公正原則，也呼應鄭主席選出2026最強人選、奪下縣市長寶座的目標。徐欣瑩同時呼籲，應設立初選機制，而全民調亦可作為其中一種方式。

針對林思銘宣布退出初選，徐欣瑩表示尊重每位候選人的決定。媒體追問徐「有人喊參選到底嗎？」她回應，她有表達一路以來，民眾期待她能努力為縣民來擴大服務。

陳見賢則回應，他感謝林思銘委員，長期堅守立法院第一線，兢兢業業為新竹縣民發聲，在關鍵時刻展現對國民黨的責任感與使命感。竹縣在今日的發展成果，正是奠基於楊文科縣長與縣府團隊一步一腳印所打下的穩固基礎，未來他將在既有成果上持續深化，帶領新竹縣邁向下一個發展階段。

「新竹縣要更好，國民黨一定要更團結！」陳見賢直言，中華民國要走得穩，更需要大家共同守護。唯有彼此信任、站在一起，才能真正替地方發聲。他也將持續勤走基層、傾聽民意，和大家一起為竹縣的未來努力打拚。