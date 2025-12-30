柯文哲助選第一站曝光 張啓楷預告「這天」將在嘉義市現身

民眾黨徵召立委張啓楷參選2026嘉義市長。張啓楷今天說，前民眾黨主席柯文哲助選第一站就是嘉義市，本週六（1月3日）柯文哲會在嘉義市與他合體現身，且不是只有掛名，是實實在在下場助選，甚至長駐嘉義市。

張啓楷中午接受直播節目「中午來開匯」主持人黃光芹專訪說，柯文哲曾明確表示，助選第一站、長期性駐點就是嘉義市，「1天辦10場公聽會都沒有問題」。這個星期六、日，柯文哲就會陪他，在嘉義市區密集拜訪重要人物。

張啓楷說，柯文哲不是只有掛名，而是實實在在的下場助選，甚至會長駐嘉義市。這週六開始，柯文哲與他會在嘉義市合體現身，本來規劃4天行程，但柯文哲這張王牌，如果一出現就是4天不太適合，所以目前先規劃2天行程，陸續再增加。

張啓楷強調，嘉義市長這一席，民眾黨絕對要拿下。除由國民黨與民眾黨協調產生最強人選，另外會透過民調推出最強候選人，藍白兩黨一定會合，而且只會有一個人選。

張啓楷表示，目前藍白合縣市應該是新竹市、嘉義市、宜蘭縣、新北市。在新竹完成後，嘉義市被媒體認為是較單純的，且藍白合時間會比較快，他推估明年1月中旬就可完成，若仍需更進一步協調，最晚2月15日農曆年前應該就可完成。