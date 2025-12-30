快訊

北捷手機嗶進站確定！明年1月3日開放QR乘車碼 支援銀行、優惠活動一次看

獨／醫美新制明年元旦上路 確定急診、家醫不納大外科

曹西平稱已立遺囑…乾兒子能獨得遺產？法界：還有幾關要過 恐難如願

影／拚提名！吳宗憲掛競選看板 副議長現身喊話團結：同志要有高度

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
吳宗憲立委爭取參選宜蘭縣長黨內提名，今天陸續在羅東鎮、頭城鎮、礁溪鄉及五結鄉等地掛上競選看板。圖／吳宗憲團隊提供
吳宗憲立委爭取參選宜蘭縣長黨內提名，今天陸續在羅東鎮、頭城鎮、礁溪鄉及五結鄉等地掛上競選看板。圖／吳宗憲團隊提供

國民黨立委吳宗憲競選宜蘭縣長爭取黨內提名，今天在羅東鎮純精路轉角掛起首面競選看板，副議長陳漢鍾現身支持。面對黨內還有議長張勝德競爭提名，陳漢鍾表示，兩位都很優秀，他都會支持， 希望黨內同志要有高度，最後不管誰出線代表參選，大家都要團結拚戰，國民黨沒有分裂的本錢。

⭐2025總回顧

吳宗憲上周六在宜蘭市五穀廟舉辦宣講活動，寒天細雨中人潮滿場，當天有前縣長呂國華、縣議員林岳賢及黃浴沂站台，氣氛熱絡。今天起，吳宗憲正式掛起競選看板，首面位於羅東鎮純精路與公正路轉角，身處當地的副議長陳漢鍾到場加油打氣。

宜蘭縣議會副議長陳漢鍾表示，議長張勝德與立委吳宗憲兩位參選人都非常優秀，站在黨的立場都要互相支持，不管是立委、不管是議長，都要全力相挺；初選是一個機制，就是用民主的機制來競爭，誰出線或是沒出線，國民黨都要團結在一起。

面對兩人爭取國民黨提名，陳漢鍾接著對吳宗憲說，黨內同志要有高度，國民黨沒有分裂的本錢，大家就是要團結。不管是你或議長要選，今天在羅東鎮掛看板，他是一定要來支持，如果是議長，他也一定會出現，未來不管如何，時間也接近了，最後不管民調或初選也好，都要趕快處理。

立法委員吳宗憲說，黨中央他有一個節奏，沒有分哪一隊哪一隊，如果議長那邊有任何活動，大家也去站台、替他讚聲，這都是好事，國民黨本來就要團結，沒有分裂的本錢。

吳宗憲立委爭取參選宜蘭縣長黨內提名，首面競選看板今天在羅東鎮上架。記者戴永華／攝影
吳宗憲立委爭取參選宜蘭縣長黨內提名，首面競選看板今天在羅東鎮上架。記者戴永華／攝影
吳宗憲立委爭取參選宜蘭縣長黨內提名，今天在羅東鎮掛出競選看板，副議長陳漢鍾現身支持，他希望最後不管誰出線代表參選縣長，大家都要團結。記者戴永華／攝影
吳宗憲立委爭取參選宜蘭縣長黨內提名，今天在羅東鎮掛出競選看板，副議長陳漢鍾現身支持，他希望最後不管誰出線代表參選縣長，大家都要團結。記者戴永華／攝影

國民黨 羅東 宜蘭

延伸閱讀

曹西平生前怨遭他封殺！吳宗憲憔悴直播「公開幕後真相」

影／達成共識？吳宗憲選縣長、陳琬惠選立委…兩人駁斥：沒這種事

吳宗憲、張勝德誰為藍營出戰宜蘭縣長選舉？ 首度協調結果曝光

王ADEN快看！吳宗憲唱跨年「機車衝上台」反應曝 喊：歌迷是衣食父母

相關新聞

2026台中前哨戰！藍江啟臣幕僚遭爆濫用公務車 綠何欣純：拒特權例外

2026年台中市長選舉，藍營熱門人選、立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔都爭取提名，待黨中央協調，江啟臣辦公室林姓主任遭煤體...

影／首面看板亮相宣示參選決心 吳宗憲：爭取提名 帶宜蘭走新路

立委吳宗憲爭取參選宜蘭縣長提名，今天與縣議會副議長陳漢鍾、縣議員林岳賢共同在羅東鎮純精路轉角揭開第一面競選看板，啟動「宜...

影／拚提名！吳宗憲掛競選看板 副議長現身喊話團結：同志要有高度

國民黨立委吳宗憲競選宜蘭縣長爭取黨內提名，今天在羅東鎮純精路轉角掛起首面競選看板，副議長陳漢鍾現身支持。面對黨內還有議長...

藍營誰出戰新竹縣長選舉？今中午首度協調陳見賢徐欣瑩林思銘都出席

下屆新竹縣長選舉，國民黨新竹縣副縣長陳見賢、立委徐欣瑩、立委林思銘三強相爭，今天中午11點半首度在新竹縣長官邸內協調，3...

拚民進黨南市市長初選出線 林俊憲車隊今下營掃街

民進黨台南市長初選進入最後倒數，立委林俊憲、陳亭妃陣營廝殺激烈，林俊憲今上午舉辦首場「台南團結車隊大會師」，眾人在下營上...

辦公室主任被指濫用公務車 江啟臣：已請總務處了解有無違規

立法院副院長江啟臣辦公室林姓主任被爆使用副院長「首長專車」，於官邸宴客後、清晨要求司機接送。江啟臣今天受訪回應，已請總務...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。