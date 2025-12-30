影／拚提名！吳宗憲掛競選看板 副議長現身喊話團結：同志要有高度
國民黨立委吳宗憲競選宜蘭縣長爭取黨內提名，今天在羅東鎮純精路轉角掛起首面競選看板，副議長陳漢鍾現身支持。面對黨內還有議長張勝德競爭提名，陳漢鍾表示，兩位都很優秀，他都會支持， 希望黨內同志要有高度，最後不管誰出線代表參選，大家都要團結拚戰，國民黨沒有分裂的本錢。
⭐2025總回顧
吳宗憲上周六在宜蘭市五穀廟舉辦宣講活動，寒天細雨中人潮滿場，當天有前縣長呂國華、縣議員林岳賢及黃浴沂站台，氣氛熱絡。今天起，吳宗憲正式掛起競選看板，首面位於羅東鎮純精路與公正路轉角，身處當地的副議長陳漢鍾到場加油打氣。
宜蘭縣議會副議長陳漢鍾表示，議長張勝德與立委吳宗憲兩位參選人都非常優秀，站在黨的立場都要互相支持，不管是立委、不管是議長，都要全力相挺；初選是一個機制，就是用民主的機制來競爭，誰出線或是沒出線，國民黨都要團結在一起。
面對兩人爭取國民黨提名，陳漢鍾接著對吳宗憲說，黨內同志要有高度，國民黨沒有分裂的本錢，大家就是要團結。不管是你或議長要選，今天在羅東鎮掛看板，他是一定要來支持，如果是議長，他也一定會出現，未來不管如何，時間也接近了，最後不管民調或初選也好，都要趕快處理。
立法委員吳宗憲說，黨中央他有一個節奏，沒有分哪一隊哪一隊，如果議長那邊有任何活動，大家也去站台、替他讚聲，這都是好事，國民黨本來就要團結，沒有分裂的本錢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言