藍營誰出戰新竹縣長選舉？今中午首度協調陳見賢徐欣瑩林思銘都出席

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
立委林思銘今天最先抵達新竹縣長官邸參與協調會。記者郭政芬／攝影
立委林思銘今天最先抵達新竹縣長官邸參與協調會。記者郭政芬／攝影

下屆新竹縣長選舉，國民黨新竹縣副縣長陳見賢、立委徐欣瑩、立委林思銘三強相爭，今天中午11點半首度在新竹縣長官邸內協調，3人都親自出席，中央黨部也派員參加協調會，盼能達成共識。

副主席兼秘書長李乾龍今天到新竹縣參與協調會，新竹縣長楊文科、議長張鎮榮、前新竹縣長邱鏡淳擔任協調人，希望黨內能有一人代表出戰，避免國民黨在新竹縣分裂。今天接近11點半時，林思銘率先到縣長官邸，隨後陳見賢、徐欣瑩陸續前來。

隨著2026年新竹縣長選戰逐步逼近，藍營黨內角力也逐漸浮上檯面。國民黨竹縣內部已經出現明顯分歧，陳見賢、徐欣瑩、林思銘各自展開布局，企圖爭取黨內提名。黨內人士坦言，基層對此憂心忡忡，擔心重演過去，一旦有人選擇脫黨參選，極可能導致藍營票源分裂，為對手創造可乘之機。

新竹 國民黨 徐欣瑩 林思銘

