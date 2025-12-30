藍營誰出戰新竹縣長選舉？今中午首度協調陳見賢徐欣瑩林思銘都出席

下屆新竹縣長選舉，國民黨新竹縣副縣長陳見賢、立委徐欣瑩、立委林思銘三強相爭，今天中午11點半首度在新竹縣長官邸內協調，3人都親自出席，中央黨部也派員參加協調會，盼能達成共識。

副主席兼秘書長李乾龍今天到新竹縣參與協調會，新竹縣長楊文科、議長張鎮榮、前新竹縣長邱鏡淳擔任協調人，希望黨內能有一人代表出戰，避免國民黨在新竹縣分裂。今天接近11點半時，林思銘率先到縣長官邸，隨後陳見賢、徐欣瑩陸續前來。