2026台中前哨戰！藍江啟臣幕僚遭爆濫用公務車 綠何欣純：拒特權例外

2026年台中市長選舉，藍營熱門人選、立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔都爭取提名，待黨中央協調，江啟臣辦公室林姓主任遭煤體爆料，涉濫用副院長「首長專車」。對此，獲民進黨徵召參選台中市長的立委何欣純認為，公共資源不容許淪為私人特權，呼籲立院主動釐清是否存在行政資源濫用情事。

鏡周刊今報導，這名林姓主任被爆使用副院長「首長專車」，於官邸宴客後、清晨要求司機接送。

江啟臣今天受訪回應，已請總務處了解有無違反規定，若有就檢討改進，再犯就開除。

何欣純今早受訪時表示，過去擔任立院經費稽查委員會成員時，就曾多次強調立法院對立委派車早有既定規範，核心準則就是「公平合理」。「規則是所有人都必須遵守的底線，任何人都不該有例外」。

何欣純認為，立法院應主動釐清，正、副院長的派車規範是否與一般立委有所不同？她強調，正、副院長坐擁龐大行政資源，更應以身作則，社會大眾絕不容許有人假公濟私。