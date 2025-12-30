快訊

秘魯薩滿2026預言曝光！稱川普恐重病 1處將引爆第三次世界大戰

年底請假潮爆發！她曝全公司只來7人創紀錄 一票舉手：我也是

外媒直擊中國圍台軍演！驚曝「10枚飛彈連發」 川普稱不擔心是這原因

聽新聞
0:00 / 0:00

2026台中前哨戰！藍江啟臣幕僚遭爆濫用公務車 綠何欣純：拒特權例外

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
立委何欣純受訪。記者趙容萱／攝影
立委何欣純受訪。記者趙容萱／攝影

2026年台中市長選舉，藍營熱門人選、立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔都爭取提名，待黨中央協調，江啟臣辦公室林姓主任遭煤體爆料，涉濫用副院長「首長專車」。對此，獲民進黨徵召參選台中市長的立委何欣純認為，公共資源不容許淪為私人特權，呼籲立院主動釐清是否存在行政資源濫用情事。

⭐2025總回顧

鏡周刊今報導，這名林姓主任被爆使用副院長「首長專車」，於官邸宴客後、清晨要求司機接送。

江啟臣今天受訪回應，已請總務處了解有無違反規定，若有就檢討改進，再犯就開除。

何欣純今早受訪時表示，過去擔任立院經費稽查委員會成員時，就曾多次強調立法院對立委派車早有既定規範，核心準則就是「公平合理」。「規則是所有人都必須遵守的底線，任何人都不該有例外」。

何欣純認為，立法院應主動釐清，正、副院長的派車規範是否與一般立委有所不同？她強調，正、副院長坐擁龐大行政資源，更應以身作則，社會大眾絕不容許有人假公濟私。

何欣純 江啟臣

延伸閱讀

辦公室主任被指濫用公務車 江啟臣：已請總務處了解有無違規

相關新聞

2026台中前哨戰！藍江啟臣幕僚遭爆濫用公務車 綠何欣純：拒特權例外

2026年台中市長選舉，藍營熱門人選、立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔都爭取提名，待黨中央協調，江啟臣辦公室林姓主任遭煤體...

藍營誰出戰新竹縣長選舉？今中午首度協調陳見賢徐欣瑩林思銘都出席

下屆新竹縣長選舉，國民黨新竹縣副縣長陳見賢、立委徐欣瑩、立委林思銘三強相爭，今天中午11點半首度在新竹縣長官邸內協調，3...

拚民進黨南市市長初選出線 林俊憲車隊今下營掃街

民進黨台南市長初選進入最後倒數，立委林俊憲、陳亭妃陣營廝殺激烈，林俊憲今上午舉辦首場「台南團結車隊大會師」，眾人在下營上...

辦公室主任被指濫用公務車 江啟臣：已請總務處了解有無違規

立法院副院長江啟臣辦公室林姓主任被爆使用副院長「首長專車」，於官邸宴客後、清晨要求司機接送。江啟臣今天受訪回應，已請總務...

鄭麗文盼明年徵召李四川選新北 黃國昌：國民黨內程序還沒有啟動

國民黨主席鄭麗文昨稱新北國民黨會先產生自己人選，考慮台北市副市長李四川還有任務在身，希望明年再徵召，被解讀是表態徵召李四...

影／定調非校園霸凌被害家屬稱被出賣 賴瑞隆跳針回應：尊重共同聲明

民進黨高雄市長初選倒數13天，立委賴瑞隆月初爆發家人涉入校園霸凌事件，在賴瑞隆定調校園衝突非霸凌之後，昨日女童家屬再發聲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。