拚民進黨南市市長初選出線 林俊憲車隊今下營掃街
民進黨台南市長初選進入最後倒數，立委林俊憲、陳亭妃陣營廝殺激烈，林俊憲今上午舉辦首場「台南團結車隊大會師」，眾人在下營上帝廟前上香祈福，隨後車隊掃街前往麻豆，力拚初選出線。
林俊憲在下營上帝廟主委姜金利陪同上香，他表示，第一場的車隊路線從下營前往麻豆，選擇「下營」作為起點別具意義，因其台語諧音象徵「會贏」，寓意從此出發、一路順風，為初選團隊帶來正向能量；而終點選在麻豆，則是因過往民進黨在麻豆地區長期獲得高度支持，代表堅實民意基礎與對未來的信心。
包含立委賴惠員、郭國文、林宜瑾、台南市議長邱莉莉、副議長林志展、議員沈家鳳、陳秋宏、謝舒凡、朱正軒、黃肇輝、周嘉韋、沈震東、林依婷、蔡筱薇、郭鴻儀、鄭佳欣、施余興望等人皆到場力挺。
林俊憲說，今天這場團結車隊大會師的口號「憲在台南，做伙ㄟ贏」，感謝與會立委及黨籍議員共同參與行動，展現黨內互相扶持、共同承擔精神，面對初選進入關鍵階段，台南已正式整隊完成，大家會分進合擊，把地方期待化為前進力量。
林俊憲表示，目前內參民調支持度持續成長，並已超越主要對手，展現基層逐步累積的成果，加上多數鄉親對於這幾天政見會表現給予高度肯定，整體選戰氛圍如有倒吃甘蔗之勢漸入佳境，剩下不到兩個禮拜的時間，團結車隊將繞行整個大台南，邁向初選勝選之路。
