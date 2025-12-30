快訊

鄭麗文盼明年徵召李四川選新北 黃國昌：國民黨內程序還沒有啟動

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌出席黨團記者會。記者劉懿萱／攝影
國民黨主席鄭麗文昨稱新北國民黨會先產生自己人選，考慮台北市副市長李四川還有任務在身，希望明年再徵召，被解讀是表態徵召李四川。有意參選新北市長的民眾黨主席黃國昌今被問及此事，他說這是國民黨黨內民主程序都尊重，就他所知國民黨內民主程序還沒有啟動，但他希望先談政見再談人選，預計月底前完成兩黨2026年大選共同政見文本。

⭐2025總回顧

黃國昌今出席黨團記者會，會後被問及鄭麗文昨稱將徵召李四川。他說，這是國民黨他們黨內民主的程序嘛。那鄭麗文要直接徵召李四川前輩，還是要先進行新北市副市長劉和然或其他人協調、民調，都是國民黨黨內民主程序，他們都尊重，沒有其他的評論。

媒體追問，藍白整合時程、時間方式是否確定了？黃國昌說，國民黨他在新北市的狀況，我跟各位媒體朋友一樣，都是從媒體上面得知。針對兩黨合作部分，目前還沒有進入到特定縣市或首長，目前兩黨在做的工作，第一個重要的工作是針對台灣未來帳戶，不是只有開記者會，過去這段時間兩黨的智庫對接，針對條文，已經形成共識「準備好了」，台灣未來帳戶法律草案，下周一就會送進立法院。

黃國昌呼籲，行政院如果有對案就趕快提，就向賴清德總統所講的做一點正事。不要只是會在兵工廠前面擺拍，找綠媒來罵在野黨，相信賴清德總統應該也會同意，這才是正事。那不管行政院他們是不是有提他們的版本，對民眾黨而言，這個法律案下禮拜送到立法院，就會往前推進，因為這個國家已經被民進黨浪費太多時間在內耗上了。

黃國昌說明，有關於兩黨共同政見部分，民眾黨有關於2026年選舉全國共同政見，昨天智庫已舉行黨內的工作坊。昨天工作坊結束以後，會在最快時間內整理完，向台灣社會大眾報告。他說，希望在這個月底能完成，兩個政黨對2026年大選共同政見文本，向台灣社會說明。

至於縣市長具體的時程、規則，黃國昌指出，會等到政見處理完後，是下一個階段的問題。如同在第一次記者會跟大家報告，先談政見、願景、理念，接下來才會談選舉、談合作、談人選。針對新北市部分，從他立場來講，不適合越俎代庖去說國民黨人選是誰。

「就我所知，目前針對新北市，中國國民黨的黨內民主程序還沒有啟動。」黃國昌說，等到他們啟動結束後推出的人選，不管是川伯，還是劉和然還是有其他的先進，他說話算話，民眾黨會本於最大的誠意跟善意，用最好方式推出最強候選人，給所有的市民朋友最強的地方治理。

