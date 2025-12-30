影／定調非校園霸凌被害家屬稱被出賣 賴瑞隆跳針回應：尊重共同聲明

民進黨高雄市長初選倒數13天，立委賴瑞隆月初爆發家人涉入校園霸凌事件，在賴瑞隆定調校園衝突非霸凌之後，昨日女童家屬再發聲，不認同賴將和解解讀為非霸凌，和解也不是在為政治操作背書，且出現「被出賣」、「被設計」等說法。賴瑞隆今天面對媒體詢問再三重複「尊重雙方父母的共同聲明」，未進一步回應相關內容。

立法委員賴瑞隆今早會同4位綠營議員在高市議會召開「反對藍白卡預算、呼籲速審護高雄」記者會，譴責中共環台軍演，另要求國民黨、民眾黨及柯志恩不要再擋中央總預算及軍購案。

賴瑞隆家人月初爆發疑似校園霸凌案，賴在27日發布聲明指出，針對近期發生的校園事件，雙方已定調為「這是孩子之間的衝突事件，並非媒體所描述的霸凌案件」。聲明發布之後外界討論熱烈，昨日又有女童家屬受訪說，此份聲明讓家人覺得「被出賣」、「掉進陷阱被設計」等不平感受。

今日記者會後，媒體詢問賴瑞隆對於女童家屬最新說法有何回應。賴表示，尊重雙方父母的共同聲明。記者再追問是否就是27日所發表的聲明內容，他同樣還是回答了「尊重雙方父母的共同聲明」，不管任何問題就以這句話回應，對此事不再有進一步說法。