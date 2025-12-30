快訊

陸海警發布巡查海報 威脅攔截運載海馬斯火箭長榮貨輪

星宇公布年終1個月、整體調薪3% 有員工抱怨嫌少

黃仁勳神操作！輝達「紓困」英特爾 順手賺逾25億美元

影／定調非校園霸凌被害家屬稱被出賣 賴瑞隆跳針回應：尊重共同聲明

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
立委賴瑞隆今早會同綠營議員召開記者會，譴責中共軍演繞台，也呼籲藍白速審中央總預算，對於個人的私人問題不願多作回應。記者徐白櫻／攝影
立委賴瑞隆今早會同綠營議員召開記者會，譴責中共軍演繞台，也呼籲藍白速審中央總預算，對於個人的私人問題不願多作回應。記者徐白櫻／攝影

民進黨高雄市長初選倒數13天，立委賴瑞隆月初爆發家人涉入校園霸凌事件，在賴瑞隆定調校園衝突非霸凌之後，昨日女童家屬再發聲，不認同賴將和解解讀為非霸凌，和解也不是在為政治操作背書，且出現「被出賣」、「被設計」等說法。賴瑞隆今天面對媒體詢問再三重複「尊重雙方父母的共同聲明」，未進一步回應相關內容。

⭐2025總回顧

立法委員賴瑞隆今早會同4位綠營議員在高市議會召開「反對藍白卡預算、呼籲速審護高雄」記者會，譴責中共環台軍演，另要求國民黨、民眾黨及柯志恩不要再擋中央總預算及軍購案。

賴瑞隆家人月初爆發疑似校園霸凌案，賴在27日發布聲明指出，針對近期發生的校園事件，雙方已定調為「這是孩子之間的衝突事件，並非媒體所描述的霸凌案件」。聲明發布之後外界討論熱烈，昨日又有女童家屬受訪說，此份聲明讓家人覺得「被出賣」、「掉進陷阱被設計」等不平感受。

今日記者會後，媒體詢問賴瑞隆對於女童家屬最新說法有何回應。賴表示，尊重雙方父母的共同聲明。記者再追問是否就是27日所發表的聲明內容，他同樣還是回答了「尊重雙方父母的共同聲明」，不管任何問題就以這句話回應，對此事不再有進一步說法。

民進黨高雄市長初選民調將於2026年 1月12日至17日之間進行，1月21日公布。

立委賴瑞隆今早會同綠營議員召開記者會，譴責中共軍演繞台，也呼籲藍白速審中央總預算，對於個人的私人問題不願多作回應。記者徐白櫻／攝影
立委賴瑞隆今早會同綠營議員召開記者會，譴責中共軍演繞台，也呼籲藍白速審中央總預算，對於個人的私人問題不願多作回應。記者徐白櫻／攝影

賴瑞隆 霸凌 校園

延伸閱讀

民調／綠高雄4選將全大勝柯志恩 賴瑞隆對比、互比雙領先

獨／吃了啞巴虧？賴瑞隆兒爭議「定調非霸凌」 女童母親：處理的不是政治

【即時短評】「霸凌變衝突」就像搓圓仔湯？

藍綠爭高雄市長 柯志恩、賴瑞隆同台爭取彰化同鄉會支持

相關新聞

影／定調非校園霸凌被害家屬稱被出賣 賴瑞隆跳針回應：尊重共同聲明

民進黨高雄市長初選倒數13天，立委賴瑞隆月初爆發家人涉入校園霸凌事件，在賴瑞隆定調校園衝突非霸凌之後，昨日女童家屬再發聲...

民調／綠高雄4選將全大勝柯志恩 賴瑞隆對比、互比雙領先

民進黨2026高雄市長初選將在明年1月中旬進行初選民調，Newtalk新頭殼今天公布最新民調指出，4位參選人賴瑞隆、邱議...

民進黨明天提名劉建國選雲林縣長 劉今電台受訪證實並剖析選戰

雲林縣下屆百里侯之戰已漸搬上檯面，民進黨選對會早在兩個月前即傳出將由立委劉建國出馬，因故一再未能正式對外宣布，黨中央可能...

鄭麗文喊徵召選新北…被問義不容辭？李四川反應曝光

2026新北市長選戰，國民黨主席鄭麗文昨說，考慮北市副市長李四川還有任務在身，希望明年再徵召，被解讀「表態徵召李四川」。...

捨不得？被問李四川將被徵召選新北…蔣萬安超低調

2026新北市長選戰，國民黨主席鄭麗文昨說，考慮北市副市長李四川還有任務在身，希望明年再徵召，被解讀表態將徵召李四川，北...

嘉市長選戰藍白合啟動 藍營參選人翁壽良用這2招展現氣勢決心

嘉義市長選舉升溫，隨著民進黨提名立委王美惠、民眾黨徵召立委張啓楷後，藍白合啟動；張啓楷喊話藍營盼下月15日前，提出人選，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。