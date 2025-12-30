民進黨明天提名劉建國選雲林縣長 劉今電台受訪證實並剖析選戰

快訊

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
立委劉建國預計明天將民進黨提名參選雲林縣長。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣下屆百里侯之戰已漸搬上檯面，民進黨選對會早在兩個月前即傳出將由立委劉建國出馬，因故一再未能正式對外宣布，黨中央可能將於明天中常會正式提名。劉建國今天受POP聯播新聞訪問證實將獲提名。談及未來參選信心和勝算，劉難掩面對勁敵將陷苦戰，但也同時暢談未來雲林的擘畫與願景。

劉建國今天接受POP聯播網黃暐瀚撞新聞的訪談，針對民進黨中央一延再延遲未來提名劉建國，傳出明天中常會將對劉的提名案做出最後裁決並對外宣布，劉建國今天上廣播節目親自證實這項訊息。

被問到雲林提名如何會延遲，有媒體報導個人有某些考量，對於2026的主觀意願可否進一步說明，劉建國表示，2022代表和張麗善選舉落敗，自己也有所檢討，尤其目前他又身兼雲林縣黨部主委，思維不同於以往，對於提名只期待中央能再作更審慎評估，推出最合適人選，贏得最後勝利。

劉建國表示，因未來所要面對的是一個勢力強大到不僅止在雲林甚至大到全國的張家，他常以花蓮家和台中顏家來比擬，未來民進黨面對如此龐大的對手，加上雲林是國內最大農業糧倉，占有很重要的戰略位置，責任重大，所以希望中央能推出最強的人應戰。

劉更以目前雲林政治生態分析，指民進黨在雲林議會43席只占10席，鄉鎮長也只7席，村里長和鄉鎮市代表更不用說，是相對弱勢，眾所皆知張家不只在雲林強，連北農都屬張家，這種情況下未來的一仗需要更強的人。

黃暐瀚提出劉建國4次參選立委得票率均近6成甚至還有過6.8成的紀錄，如何會在2022與張麗善交手只剩41.6%的得票率，對未來還要再面對張家勝負如何評估？劉表示，過去以來他面對不管對手是誰，他始終不畏戰，輸贏因素多，當時大環境因素加上張有連任優勢，且張家勢力原就龐大，所以面對未來要有更高的高度來考量。

劉建國指出，不管未來對手是誰，他希望雲林人要有共識，誰執政會比較好或不好，思考誰執政有什麼樣好成績，或有什麼樣不好的狀況持續在發生，所以要讓選民了解誰能改變這些不好的狀況，讓雲林朝向更好的方向前進。

他說，自己任多屆立委，除了農水路等建設的爭取，重要是要如何擘畫未來，讓雲林提升，所以他從醫療建設著手，以「在地健康安老」為基調，推動科技、生技的雙核心，所以他積極推動高齡醫學暨健康福利中心及台大醫學中心，形成雙核心，透過專家調查研究，對未來老人健康福利或預防醫學政策制訂更符合國人所需。

他說，雙核心發展下來，將來許多相關產業會自然帶動進來雲林，不僅醫學，農業亦然，跳脫傳統農業導入AI科技智慧，再打造農業生技園區，形成雙技核心，不僅產值提升，將開創更多農業價值，才可長可久。

依訪問例黃暐瀚要劉提雲林的三好和三不足，他表示，雲林人口老化嚴重「生不如死」從70多萬降至目前僅約60多萬，下降速度快難以想像，這也是危機，所以醫療建設更顯重要。其次是傳統農業和最大石化六輕在雲林，近年石化受衝擊，所以未來如何打造一個完善低汙的環境，提升農業價值刻不容緩，第三則是醫療的不足，但多年來他所推動的雙技核心已成形，就為實現「在地健康安老」，所以他積極推動雙技核心開創的3好，補足雲林的3不足，創造更美好未來。

他不諱言自己來自單親家庭，想多與母親多一點相處時間，但從事政治工作實有困難，未來他推動的理想一旦實現，可讓更多年輕人安心出外打拼，他以「時大顧呼好，少年嘸煩惱，家庭那好國家就好」結語。

劉建國積極推動雲林醫療和老人健康福，獲總統賴清德大力支持，圖為日前台大醫學中心動土儀式。記者蔡維斌／翻攝
立委劉建國預計明天將民進黨提名參選雲林縣長，劉建國今天接受POP聯播網黃暐瀚訪問時獲得證實，並暢談他未來參選的願景。記者蔡維斌／翻攝
劉建國積極推動醫和農業的科技、生技雙核心。記者蔡維斌／翻攝
身兼民進黨雲林黨部主委的劉建國，將如何帶領處於弱勢的民進黨打贏2026，格外引人注目。記者蔡維斌／翻攝
雲林 劉建國 醫學中心

