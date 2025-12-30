鄭麗文喊徵召選新北…被問義不容辭？李四川反應曝光

快訊

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
李四川今天上午出席市政會議前，媒體堵問「若被徵召義不容辭？」李露出「自信微笑」，僅回應「謝謝、謝謝」四字。記者林麗玉／攝影
李四川今天上午出席市政會議前，媒體堵問「若被徵召義不容辭？」李露出「自信微笑」，僅回應「謝謝、謝謝」四字。記者林麗玉／攝影

2026新北市長選戰，國民黨主席鄭麗文昨說，考慮北市副市長李四川還有任務在身，希望明年再徵召，被解讀「表態徵召李四川」。李今天上午出席市政會議前，媒體堵問「若被徵召義不容辭？」李露出「自信微笑」，僅回應「謝謝、謝謝」四字。

鄭麗文昨天接受廣播專訪時，提到2026新北市長選舉，表使黨內的協調整合工作不至於走到初選，大家可以放心，但也考慮台北市副市長李四川還有任務，畢竟現在他還在台北市府上班，「你看我講得這麼白」。不過此說法一出，國民黨發言人牛煦庭則稱一切還是按程序為之。

外界解讀鄭麗文昨天的說法，是表態將徵召李四川，李四川昨天電話沒接，今天上午出席市政會議前，媒體堵問是否將義不容辭？李四川仍不針對此議題回應，僅微笑回答謝謝。

李四川 鄭麗文

