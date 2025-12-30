捨不得？被問李四川將被徵召選新北…蔣萬安超低調
2026新北市長選戰，國民黨主席鄭麗文昨說，考慮北市副市長李四川還有任務在身，希望明年再徵召，被解讀表態將徵召李四川，北市長蔣萬安今天也被問及此事，蔣萬安無回應。
2025總回顧
據了解，由於目前黨內機制尚未公布，李四川先前接受專訪提到，如果黨要初選他會去登記，新北市民認為需要他承擔，也不會排斥，但因輝達落腳北士科，北市府拚與輝達農曆年前簽約，主責輝達案的李四川目前仍是以北市政為重。
先前李四川接受專訪也提到，他已經與市長蔣萬安有共識，若參與初選就會請辭副市長，不過對於主席鄭麗文徵召說法，黨昨天也急滅火，發言人牛煦庭稱一切還是按程序為之。李四川、蔣萬安這兩天對於徵召選新北的說法，也相當低調。
