快訊

曾放話「曹家人別想碰他的錢」 曹西平立遺囑把遺產都留給他

台中新光三越氣爆5死！總店副理、台中店長等13人涉過失致死遭起訴

做好防寒準備！兩波強冷空氣將襲台…仍不排除「寒流」 最冷時間點曝

捨不得？被問李四川將被徵召選新北…蔣萬安超低調

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天上午出席市政會議，被堵問怎看李四川將被徵召選新北。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天上午出席市政會議，被堵問怎看李四川將被徵召選新北。記者林麗玉／攝影

2026新北市長選戰，國民黨主席鄭麗文昨說，考慮北市副市長李四川還有任務在身，希望明年再徵召，被解讀表態將徵召李四川，北市長蔣萬安今天也被問及此事，蔣萬安無回應。

⭐2025總回顧

據了解，由於目前黨內機制尚未公布，李四川先前接受專訪提到，如果黨要初選他會去登記，新北市民認為需要他承擔，也不會排斥，但因輝達落腳北士科，北市府拚與輝達農曆年前簽約，主責輝達案的李四川目前仍是以北市政為重。

先前李四川接受專訪也提到，他已經與市長蔣萬安有共識，若參與初選就會請辭副市長，不過對於主席鄭麗文徵召說法，黨昨天也急滅火，發言人牛煦庭稱一切還是按程序為之。李四川、蔣萬安這兩天對於徵召選新北的說法，也相當低調。

李四川 蔣萬安 鄭麗文

延伸閱讀

藍青年譴責中共軍演 籲民進黨勿「見獵心喜」抹紅雙城論壇成果

點出蔣萬安兩難…黃暐瀚讚「談話已屬難得」 給今年雙城論壇16字結論

鄭麗文稱明年徵召李四川選新北 劉和然回應了

提供更有溫度服務 1999導入AI升級 蔣萬安曝下階段目標

相關新聞

鄭麗文喊徵召選新北…被問義不容辭？李四川反應曝光

2026新北市長選戰，國民黨主席鄭麗文昨說，考慮北市副市長李四川還有任務在身，希望明年再徵召，被解讀「表態徵召李四川」。...

捨不得？被問李四川將被徵召選新北…蔣萬安超低調

2026新北市長選戰，國民黨主席鄭麗文昨說，考慮北市副市長李四川還有任務在身，希望明年再徵召，被解讀表態將徵召李四川，北...

嘉市長選戰藍白合啟動 藍營參選人翁壽良用這2招展現氣勢決心

嘉義市長選舉升溫，隨著民進黨提名立委王美惠、民眾黨徵召立委張啓楷後，藍白合啟動；張啓楷喊話藍營盼下月15日前，提出人選，...

即時短評／藍營市長人選遲未定 真把新北當囊中物？

2026新北市長選舉，國民黨承受不能輸的壓力，眼看民進黨人選早定於一尊，民眾黨主席黃國昌也動作頻頻，國民黨卻連提名制度都...

謝衣鳯參選彰縣長 政界：仍須整合家族派系

2026年彰化縣長選戰藍綠布局逐漸明朗。民進黨已拍板由現任立委陳素月披掛上陣；國民黨方面，立委謝衣鳯前天宣布投入選戰，揭...

何欣純攻南屯 楊瓊瓔、江啟臣隔空反擊

2026台中市長選戰持續升溫，民進黨提名人何欣純進逼原市區，在南屯開設首座市政辦公室。她強調，若當選「不會一竿子打翻前朝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。