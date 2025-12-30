嘉市長選戰藍白合啟動 藍營參選人翁壽良用這2招展現氣勢決心
嘉義市長選舉升溫，隨著民進黨提名立委王美惠、民眾黨徵召立委張啓楷後，藍白合啟動；張啓楷喊話藍營盼下月15日前，提出人選，讓藍白整合盡早定調。關鍵時刻，藍營有意參選市長的醫師翁壽良，率先展開大規模看板戰及成立服務處造勢行動，展現參選氣勢決心，爭取市民支持，引發關注。
近日，嘉市15處重要交通路口同步出現寫者「誠」字競選看板，畫面以翁壽良Q版形象搭配拜年人形設計，標語寫著「幸福嘉義一起築夢」，醒目的「誠」字成為視覺焦點，形成辨識度，如此密集大規模看板布局，大手筆開銷，讓不少市民直呼「來勢洶洶」，也讓翁壽良成為國民黨動作最積極、氣勢最強潛在人選。
翁壽良證實，服務處後天元旦啟用，地點在市府斜對面、位在中山路鬧區，顯示其參選決心。他表示，「誠」字代表他單純真誠，信念熱情，「以誠為嘉、與良同行」，盼以行動為嘉市付出服務。包括中央噴水圓環在內的多處重要看板，租用至明年底，顯示參選決心。
除看板造勢，翁壽良積極走入基層，拜訪里長、參與社團活動，全面鋪陳人脈與支持度。他曾在2016年參選嘉市立委落敗，並在柯文哲競選總統擔任嘉義競選總部主委，與嘉縣國民黨前立委翁重鈞親戚，與市長黃敏惠家族有淵源交情，曾與黃敏惠夫婿蔡宗祐醫師共事。
翁壽良高雄醫學院畢業，曾任聖馬爾定醫院心臟內科醫師，目前服務於陽明醫院。他由翁重鈞引介加入國民黨，從義竹鄉遷籍回嘉市，提出建小巨蛋、文化公園地下停車場等政見，近期透過看板支持嘉市城市博覽會，強化城市認同。
國民黨內部整合將透過「內參民調」，在議員陳家平、議員鄭光宏與翁壽良3人中產生人選，再與民眾黨協商，整合出最強組合。相關時程待中央黨部公告，隨著翁壽良強勢出招，嘉市長選戰藍白布局，已提前進入白熱化階段。
