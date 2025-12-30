快訊

曾放話「曹家人別想碰他的錢」 曹西平立遺囑把遺產都留給他

台中新光三越氣爆5死！總店副理、台中店長等13人涉過失致死遭起訴

做好防寒準備！兩波強冷空氣將襲台…仍不排除「寒流」 最冷時間點曝

嘉市長選戰藍白合啟動 藍營參選人翁壽良用這2招展現氣勢決心

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
藍營有意參選嘉市長的醫師翁壽良，展開大規模看板戰及成立服務處造勢行動，展現參選氣勢決心，爭取市民支持。記者魯永明／攝影
藍營有意參選嘉市長的醫師翁壽良，展開大規模看板戰及成立服務處造勢行動，展現參選氣勢決心，爭取市民支持。記者魯永明／攝影

嘉義市長選舉升溫，隨著民進黨提名立委王美惠、民眾黨徵召立委張啓楷後，藍白合啟動；張啓楷喊話藍營盼下月15日前，提出人選，讓藍白整合盡早定調。關鍵時刻，藍營有意參選市長的醫師翁壽良，率先展開大規模看板戰及成立服務處造勢行動，展現參選氣勢決心，爭取市民支持，引發關注。

⭐2025總回顧

近日，嘉市15處重要交通路口同步出現寫者「誠」字競選看板，畫面以翁壽良Q版形象搭配拜年人形設計，標語寫著「幸福嘉義一起築夢」，醒目的「誠」字成為視覺焦點，形成辨識度，如此密集大規模看板布局，大手筆開銷，讓不少市民直呼「來勢洶洶」，也讓翁壽良成為國民黨動作最積極、氣勢最強潛在人選。

翁壽良證實，服務處後天元旦啟用，地點在市府斜對面、位在中山路鬧區，顯示其參選決心。他表示，「誠」字代表他單純真誠，信念熱情，「以誠為嘉、與良同行」，盼以行動為嘉市付出服務。包括中央噴水圓環在內的多處重要看板，租用至明年底，顯示參選決心。

除看板造勢，翁壽良積極走入基層，拜訪里長、參與社團活動，全面鋪陳人脈與支持度。他曾在2016年參選嘉市立委落敗，並在柯文哲競選總統擔任嘉義競選總部主委，與嘉縣國民黨前立委翁重鈞親戚，與市長黃敏惠家族有淵源交情，曾與黃敏惠夫婿蔡宗祐醫師共事。

翁壽良高雄醫學院畢業，曾任聖馬爾定醫院心臟內科醫師，目前服務於陽明醫院。他由翁重鈞引介加入國民黨，從義竹鄉遷籍回嘉市，提出建小巨蛋、文化公園地下停車場等政見，近期透過看板支持嘉市城市博覽會，強化城市認同。

國民黨內部整合將透過「內參民調」，在議員陳家平、議員鄭光宏與翁壽良3人中產生人選，再與民眾黨協商，整合出最強組合。相關時程待中央黨部公告，隨著翁壽良強勢出招，嘉市長選戰藍白布局，已提前進入白熱化階段。

藍營有意參選嘉市長的醫師翁壽良，展開大規模看板戰及成立服務處造勢行動，展現參選氣勢決心，爭取市民支持。記者魯永明／攝影
藍營有意參選嘉市長的醫師翁壽良，展開大規模看板戰及成立服務處造勢行動，展現參選氣勢決心，爭取市民支持。記者魯永明／攝影
藍營有意參選嘉市長的醫師翁壽良，展開大規模看板戰及成立服務處造勢行動，展現參選氣勢決心，爭取市民支持。記者魯永明／攝影
藍營有意參選嘉市長的醫師翁壽良，展開大規模看板戰及成立服務處造勢行動，展現參選氣勢決心，爭取市民支持。記者魯永明／攝影
藍營有意參選嘉市長的醫師翁壽良，展開大規模看板戰及成立服務處造勢行動，展現參選氣勢決心，爭取市民支持。記者魯永明／攝影
藍營有意參選嘉市長的醫師翁壽良，展開大規模看板戰及成立服務處造勢行動，展現參選氣勢決心，爭取市民支持。記者魯永明／攝影

國民黨 藍白合 醫師

延伸閱讀

鄭麗文：希望明年徵召李四川選新北市長

嘉義馬拉松今晨開跑藍白民代參與 張啓楷拋農曆年前藍白合

嘉市長選戰綠白營完成人選提名徵召 執政藍營將以此方法產生人選

國民黨通過藍白協商機制 確認竹市、宜蘭、嘉市、新北共推「能勝選的人」

相關新聞

鄭麗文喊徵召選新北…被問義不容辭？李四川反應曝光

2026新北市長選戰，國民黨主席鄭麗文昨說，考慮北市副市長李四川還有任務在身，希望明年再徵召，被解讀「表態徵召李四川」。...

捨不得？被問李四川將被徵召選新北…蔣萬安超低調

2026新北市長選戰，國民黨主席鄭麗文昨說，考慮北市副市長李四川還有任務在身，希望明年再徵召，被解讀表態將徵召李四川，北...

嘉市長選戰藍白合啟動 藍營參選人翁壽良用這2招展現氣勢決心

嘉義市長選舉升溫，隨著民進黨提名立委王美惠、民眾黨徵召立委張啓楷後，藍白合啟動；張啓楷喊話藍營盼下月15日前，提出人選，...

即時短評／藍營市長人選遲未定 真把新北當囊中物？

2026新北市長選舉，國民黨承受不能輸的壓力，眼看民進黨人選早定於一尊，民眾黨主席黃國昌也動作頻頻，國民黨卻連提名制度都...

謝衣鳯參選彰縣長 政界：仍須整合家族派系

2026年彰化縣長選戰藍綠布局逐漸明朗。民進黨已拍板由現任立委陳素月披掛上陣；國民黨方面，立委謝衣鳯前天宣布投入選戰，揭...

何欣純攻南屯 楊瓊瓔、江啟臣隔空反擊

2026台中市長選戰持續升溫，民進黨提名人何欣純進逼原市區，在南屯開設首座市政辦公室。她強調，若當選「不會一竿子打翻前朝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。