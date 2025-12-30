何欣純攻南屯 楊瓊瓔、江啟臣隔空反擊

2026台中市長選戰持續升溫，民進黨提名人何欣純進逼原市區，在南屯開設首座市政辦公室。她強調，若當選「不會一竿子打翻前朝政策」，定位自己是「全市民的市長」，承諾延續老人健保補助與市民野餐日。國民黨已表態參選的江啟臣說「早在各區設服務處」，楊瓊瓔表示，深耕地方靠一步一腳印，「不是到選舉才掛牌服務。」

民進黨已提名立委何欣純參選2026台中市長，她昨身穿粉色西裝外套，開箱市政辦公室，室內也以粉色為基調。何欣純說「我準備好了！」，她是大屯區女兒，選擇從南屯出發。何說自己未來會是「市民的市長」，為市民做事情、解決問題，是她的使命與職責，並喊出「讓台中重新出發！」

台中市改制以來歷經兩次政黨輪替，何欣純表示，她若執政會延續市民有感的政策，包括延續老人健保補助與市民野餐日，另外會精進改善台中購物節，當選後將普發現金。

立法院副院長江啟臣（左）與立委楊瓊瓔（右）前天同場參加活動，楊說，此情此景喚起昔日「共同回憶」。圖／取自立委楊瓊瓔臉書

針對何欣純「前進市區」，在藍營中率先宣布參選的立委楊瓊瓔表示，她相信一步一腳印的累積，而非選舉到了才掛牌服務；何欣純身為執政黨資深立委，應優先解決財劃法修法延宕的問題，台中統籌分配稅款與一般性補助款長期遭中央「卡關」，「辦公室可以隨興開，但台中的救命錢不能隨便卡。」

江啟臣強調，各政黨有各自的機制與步調，他早已在各區成立聯合服務處或辦公室服務，「服務隨時隨地，不分黨派」，擔任副院長後，常和各區立委、議員聯合會勘、爭取經費，「只要台中有需要，我們隨時在」；按部就班做好各項工作，持續準備、不斷努力，「市民會感受到。」

地方分析，市長盧秀燕上任以來，定調「媽媽市長」，強調社福與教育政策，歷次民調滿意度高，藍營潛在市長人選紛紛搶同框，拉抬聲量；何欣純也表態市民肯定的政策將延續。外界分析，2026台中市長選舉，盧秀燕的態度與角色，乃是牽動整體選局走向的關鍵變數。

