謝衣鳯參選彰縣長 政界：仍須整合家族派系

2026年彰化縣長選戰藍綠布局逐漸明朗。民進黨已拍板由現任立委陳素月披掛上陣；國民黨方面，立委謝衣鳯前天宣布投入選戰，揭開藍營初選序幕。地方政壇評估，主力人選中，謝衣鳯與陳素月同為南彰化選區立委，知名度與基層動員實力相當，但相較綠營已完成整合，謝仍須面對家族與派系整合考驗。

地方盛傳，謝衣鳯胞弟、現任彰化縣議會議長謝典霖，原規畫於明年1月初宣布參選縣長，在謝衣鳯搶先表態後出現變數。黨政人士研判，態勢轉變，謝典霖參選縣長可能性明顯降低。國民黨彰化縣黨部將啟動協調機制，整合未果則依黨內程序進行民調，最快可望於農曆年前後拍板人選。

謝衣鳯表態，地方解讀已獲家族共識，甚至授意，上周五彰化議會舉辦餐會，謝典霖母親鄭汝芬及父親謝新隆都現身，與府會議員、官員互動，長輩出動被解讀為釋放政治訊號，隔兩天謝衣鳯就宣布參選。巧合的是，謝典霖目前人在國外，尚未回應，敏感時刻「議長神隱」則引發政壇揣測。

黨政人士分析，若謝典霖仍執意投入縣長選戰，除非選擇脫黨參選，否則仍須回歸黨內民調機制一較高下，但恐衝擊國民黨整體形象；若謝衣鳯獲提名，謝典霖續戰議員或爭取議長連任，政治空間恐被大幅壓縮，「縣長、議長一家親」的質疑勢必成為選戰攻防焦點。黨內人士直言，若謝家願意調整、甚至放棄議長布局，有助於黨內團結，降低內耗。

國民黨內另有兩人爭取提名，前副縣長、現任縣府工策會總幹事洪榮章布局最早；前副縣長、現任縣府參議柯呈枋則持續深耕基層、穩紮穩打。柯呈枋表示，選戰關鍵不在於對手是誰，而在於「誰最了解彰化、誰最有能力解決問題」；洪榮章則強調，信任黨中央將秉持公平、公正原則處理提名，一切尊重黨內機制。

民眾黨彰化縣黨部對謝參選，表示尊重，並指出此為國民黨內部事務。主委温宗諭喊話，唯有「藍白合作、凝聚共識」才能推出具備勝選條件的人選。