聽新聞
0:00 / 0:00

新北徵召李四川？藍急滅火

聯合報／ 記者鄭媁葉德正林麗玉林銘翰／連線報導
國民黨主席鄭麗文。圖／聯合報系資料照片
國民黨主席鄭麗文。圖／聯合報系資料照片

迎戰二○二六，國民黨主席鄭麗文昨表示，在新北方面，國民黨會先產生自己的人選，「大概不至於走到初選」，要考慮台北市副市長李四川還有任務在身，希望明年再徵召，讓執政縣市長先專注市政，「看我講得這麼白了吧？」

⭐2025總回顧

鄭麗文的說法，被解讀是「表態徵召李四川」，但國民黨組發會主委李哲華緩頰表示，還是會照程序走，讓新北市地方黨部對有意參選人先行協調。國民黨發言人牛煦庭也說，一切按程序，協調成功後就是徵召，鄭麗文的意思是對新北的協調工作有一定把握。

李四川昨電話沒接，無法得知回應。鄭麗文的說法，是否意味也有意爭取藍軍提名的新北市副市長劉和然已出局？劉回應，身為黨員，他最重視的就是尊重機制、團結在野、以勝選為目標，相信黨一定在適當時間，依照公開透明程序做出決定。劉還說，李四川在北市有很重的任務，他（指劉自己）則是在新北守護四○四萬市民，「一人服務一市」。

民眾黨主席黃國昌也想插旗新北。針對鄭麗文稱明年徵召李四川參選新北市長，民眾黨發言人張彤回應，尊重國民黨提名及徵召程序，黃國昌按既有規畫和步調持續邁進，努力讓自己成為新北市最好選擇。

有關二○二六提名布局與規畫，國民黨立委謝衣鳯表態參選彰化縣長。鄭麗文昨在廣播專訪時指出，彰化是大縣，國民黨非常重視，如何整合、提名出適當人選當然是重要任務，黨中央心態一直是開放的，目前有三人表達參選意願，黨中央已在積極協調中。

鄭麗文表示，黨內目前在宜蘭縣、新竹縣、彰化縣、嘉義市、台中市仍須協調整合，至於新北的整合工作，大概不至於走到初選，大家可以放心。

綠台南大戰 兩陣營互嗆

民進黨台南市長上演「妃憲大戰」，立委林俊憲數度抨擊對手立委陳亭妃涉台南市議長選舉跑票事件，陳回嗆「關我什麼事」。民進黨台南市黨部主委、立委郭國文昨開嗆，指兩次跑票一是陳亭妃胞妹、市議員陳怡珍，一是其親密戰友、前南市議長郭信良，切割是羞辱民進黨人及台派支持者。

陳亭妃則以十二月四日貼文回應，稱賴主席在中常會三申五令，要黨內同志在競逐提名時嚴禁互相攻擊。

鄭麗文 國民黨 李四川

延伸閱讀

首波聚焦北北基！鄭麗文與藍委一對一會面 曝未來由智庫與陸討論AI、能源

鄭麗文稱明年徵召李四川選新北 劉和然回應了

民進黨嗆鄭麗文：中共軍演當前卻喊先去北京 配合統戰操作

鄭麗文：希望明年徵召李四川選新北市長

相關新聞

謝衣鳯參選彰縣長 政界：仍須整合家族派系

2026年彰化縣長選戰藍綠布局逐漸明朗。民進黨已拍板由現任立委陳素月披掛上陣；國民黨方面，立委謝衣鳯前天宣布投入選戰，揭...

何欣純攻南屯 楊瓊瓔、江啟臣隔空反擊

2026台中市長選戰持續升溫，民進黨提名人何欣純進逼原市區，在南屯開設首座市政辦公室。她強調，若當選「不會一竿子打翻前朝...

觀察站／鄭主席太自信 把新北當囊中物？

二○二六新北市長選舉，國民黨承受不能輸的壓力，眼看民進黨人選早定於一尊，民眾黨主席黃國昌也動作頻頻，國民黨卻連提名制度都...

新北徵召李四川？藍急滅火

迎戰二○二六，國民黨主席鄭麗文昨表示，在新北方面，國民黨會先產生自己的人選，「大概不至於走到初選」，要考慮台北市副市長李...

恐脫黨參選？被質疑對國民黨忠誠度 徐欣瑩籲：回歸公平初選機制

國民黨2026年新竹縣長選舉爆發內戰，黨內人士質疑國民黨立委徐欣瑩可能脫黨參選、對黨忠誠度有疑慮等。徐欣瑩辦公室今天回應...

選台中市長計畫邁步…何欣純成立市政辦公室 江啟臣也回應了

民進黨參選下屆台中市長的立委何欣純今天成立市政辦公室，選市長計畫邁前一大步，國民黨目前仍未定出人選，支持者心急；有意參選...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。