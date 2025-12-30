觀察站／鄭主席太自信 把新北當囊中物？

二○二六新北市長選舉，國民黨承受不能輸的壓力，眼看民進黨人選早定於一尊，民眾黨主席黃國昌也動作頻頻，國民黨卻連提名制度都尚未底定。更引發地方焦慮的是，黨主席鄭麗文至今未與新北市長侯友宜面談如何共推人選，反而透過專訪放話，事後還得由黨內出面滅火，也難怪地方質疑，國民黨是否過於自信，真把新北視為藍營囊中物？

民進黨人選蘇巧慧已以「新北市長候選人」署名看板高掛，並積極展開陸戰布局，藍營焦慮隨之高升。鄭麗文在昨天專訪中拋出「明年徵召李四川」的說法，或許是試圖回應基層不安，但在提名制度始終停留在抽象承諾，協調方式與時程皆不明下，任何說法終難取代正式決策，地方自然無所適從。

再看黃國昌在新北多區高掛看板、布局加速，地方憂心，若藍營內部遲遲無法定錨，加上近年選民結構出現明顯變化，藍白各走各的風險恐怕被低估，最終不僅可能丟失新北這個全國最大票倉，遑論二○二八。

地方也私下議論，鄭麗文身為黨主席，新北又是國民黨長期執政的關鍵縣市，至今卻未與現任市長侯友宜就選戰節奏與整合方向實質會面。在制度未定、人選未明情況下，黨主席與最重要地方執政首長缺乏互動，顯然是不可忽視的警訊。

國民黨中央若仍無法及早端出明確的提名機制與整合路線，新北這場選戰，恐怕還沒開打，藍營就已先陷入自我消耗。