恐脫黨參選？被質疑對國民黨忠誠度 徐欣瑩籲：回歸公平初選機制

國民黨2026年新竹縣長選舉爆發內戰，黨內人士質疑國民黨立委徐欣瑩可能脫黨參選、對黨忠誠度有疑慮等。徐欣瑩辦公室今天回應指，徐欣瑩獲選為國民黨中央委員第28名，排名結果已充分反映主流民意，呼籲黨內回歸公平、公正、透明的初選機制，才能贏得民心。

新竹縣長楊文科任期將屆滿，目前藍營內部有3位選將有意角逐縣長寶座，分別是新竹縣副縣長陳見賢，以及國民黨立委林思銘、徐欣瑩，國民黨中央將在12月30日到新竹縣協調。

新竹縣政壇近期傳聞指徐欣瑩可能脫黨、忠誠度受質疑等，徐欣瑩辦公室指出，國民黨中央委員選舉剛出爐，徐欣瑩列全國第28名前段班，「板蕩識忠臣」，這份成績單證明了徐欣瑩始終與黨的核心價值站在一起。

徐欣瑩表示，她認同苗栗縣長鍾東錦近日的公開主張，縣長提名應以「民調」為依歸，拒絕私下「用喬的」或非制度性操作，應建立在民意基礎上，不僅能降低爭議，也有助於凝聚黨內共識，這正是民主政治應有的樣貌。

對於藍營有人質疑徐欣瑩當年脫黨？徐欣瑩還原2015年背景指，當時太陽花事件之後，社會氛圍動盪、國民黨處境艱困，她本著「化作春泥更護花」的初衷，選擇艱困的道路，為黨開拓中間選民空間，「同舟計畫」回國民黨後，更號召近萬名黨員入黨，以實際行動支持。

對於有人質疑徐欣瑩從立委轉換跑道選縣長，徐欣瑩表示，現任台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕、南投縣長許淑華，到彰化縣長王惠美，皆是以立委身分轉換跑道為地方服務的優秀楷模，這不是「吃碗內看碗外」，而是「責任的延伸」，應交由民意來做最終裁判，而非少數人定奪。

徐欣瑩表示，她一路走來服務地方、回應民意的初心始終如一，對一路以來支持與協助的同志及鄉親好朋友，心中只有感謝。無論來自哪一個族群、哪一個團體，大家都是為新竹縣努力的夥伴，唯有放下標籤、凝聚共識，才能攜手為新竹縣創造更美好的未來。