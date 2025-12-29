選台中市長計畫邁步…何欣純成立市政辦公室 江啟臣也回應了

民進黨參選下屆台中市長的立委何欣純今天成立市政辦公室，選市長計畫邁前一大步，國民黨目前仍未定出人選，支持者心急；有意參選的國民黨立法院副院長江啟臣今天回應表示，他早已在各區都有成立聯合服務處或辦公室服務選民，擔任副院長以來常和各區立委、議員辦理聯合會勘、舉辦協調會，爭取各項建設和經費，以具體行動服務台中才是他的信念。

江啟臣表示，服務是隨時隨地，不分黨派，只要台中有需要，我們隨時在。他說各黨有各黨的機制，各自有各自的步調，我們就是按部就班做好自己的各項工作，持續準備、不斷努力，市民會看到，也會感受到。

中共今天在台海周邊軍演，江啟臣今天接受媒體人黃光芹節目「中午來開匯」專訪時表示，他支持國防實力要提升，還是要維持國防實力，任何針對性軍演，他不樂見，完全無助彼此交流和對話，雖說要做最壞打算，更需積極建立和平的作為，這都不是靠單一作為可解決，他主張支持有實力才有和平，不只硬實力，民主、嚇阻和對話，台灣是民主國家，這是軟實力。