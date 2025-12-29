謝衣鳯搶先表態爭取選彰化縣長 謝典霖布局受牽動

彰化縣長王惠美明年底任期屆滿，2026年縣長選舉提前升溫。民進黨已拍板提名立委陳素月參選，率先「定於一尊」；國民黨方面，立委謝衣鳯昨正式宣布投入選戰。地方評估，藍綠目前檯面上的主力人選中，謝衣鳯與陳素月同為南彰立委，知名度與基層實力旗鼓相當，但相較綠營整合完成，藍營仍面臨家族與派系整合的雙重考驗。

地方政壇盛傳，謝衣鳯胞弟、現任彰化縣議會議長謝典霖原預計於明年1月初宣布參選縣長，卻在謝衣鳯搶先表態後出現變數。黨政人士研判，在此情況下，謝典霖參選縣長的機率已明顯降低，國民黨彰化縣黨部也將針對已表態人選啟動協調機制，若整合不成，將依黨內程序進行民調，最快可望在農曆年前後敲定人選。

謝衣鳯此番表態，被地方解讀已有家族授意，她是否能順利出線，也牽動謝典霖後續政治布局。謝典霖目前人在國外，對相關傳聞尚未回應，在敏感時機點更引發地方揣測其動向。

黨政人士分析，若謝典霖執意投入縣長選戰，除非選擇脫黨參選，否則仍須依循黨內民調機制一較高下，但此舉恐對黨形象造成衝擊；一旦謝衣鳯取得提名，謝典霖無論續戰議員或爭取連任議長，難度都將升高，「縣長、議長一家親」的爭議也勢必被放大檢視。

謝家是否全面投入縣長選戰，過去始終存在變數，關鍵仍在於縣內各派系與山頭態度尚未完全明朗。上周五彰化縣議會臨時會閉會後，議會新館舉行餐會，謝典霖母親、前立委鄭汝芬，以及父親謝新隆皆到場，與多位議員及府會官員互動，被政壇解讀為釋放政治訊號。黨內人士指出，若謝家願意放棄議長布局，將有助於黨內團結。

除謝衣鳯外，國民黨內另有兩人爭取提名。前副縣長、現任縣工策會總幹事洪榮章布局最早；前副縣長、現任縣府參議柯呈枋則持續深耕基層。柯呈枋表示，無論對手是誰，重點不在於競逐對象，而在於「誰最了解彰化、誰最有能力解決問題」；洪榮章則強調，相信黨中央會秉持公平、公正原則處理提名事宜，一切尊重黨內機制。