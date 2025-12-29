快訊

福原愛認與江宏傑「婚後不久就感情破裂」 坦承當年太不成熟

中共明圍台軍演…國防部將開記者會回應！搶發監控機艦照秀海空戰力

學者：中共軍演公布精確座標 警惕飛彈越過台灣領空

謝衣鳯搶先表態爭取選彰化縣長 謝典霖布局受牽動

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
立委謝衣鳯表態爭取黨內提名參選縣長，外傳其胞弟、現任彰化縣議會議長謝典霖原預計於明年1月初宣布參選縣長，如今可能生變。圖／取自謝典林臉書
立委謝衣鳯表態爭取黨內提名參選縣長，外傳其胞弟、現任彰化縣議會議長謝典霖原預計於明年1月初宣布參選縣長，如今可能生變。圖／取自謝典林臉書

彰化縣長王惠美明年底任期屆滿，2026年縣長選舉提前升溫。民進黨已拍板提名立委陳素月參選，率先「定於一尊」；國民黨方面，立委謝衣鳯昨正式宣布投入選戰。地方評估，藍綠目前檯面上的主力人選中，謝衣鳯與陳素月同為南彰立委，知名度與基層實力旗鼓相當，但相較綠營整合完成，藍營仍面臨家族與派系整合的雙重考驗。

⭐2025總回顧

地方政壇盛傳，謝衣鳯胞弟、現任彰化縣議會議長謝典霖原預計於明年1月初宣布參選縣長，卻在謝衣鳯搶先表態後出現變數。黨政人士研判，在此情況下，謝典霖參選縣長的機率已明顯降低，國民黨彰化縣黨部也將針對已表態人選啟動協調機制，若整合不成，將依黨內程序進行民調，最快可望在農曆年前後敲定人選。

謝衣鳯此番表態，被地方解讀已有家族授意，她是否能順利出線，也牽動謝典霖後續政治布局。謝典霖目前人在國外，對相關傳聞尚未回應，在敏感時機點更引發地方揣測其動向。

黨政人士分析，若謝典霖執意投入縣長選戰，除非選擇脫黨參選，否則仍須依循黨內民調機制一較高下，但此舉恐對黨形象造成衝擊；一旦謝衣鳯取得提名，謝典霖無論續戰議員或爭取連任議長，難度都將升高，「縣長、議長一家親」的爭議也勢必被放大檢視。

謝家是否全面投入縣長選戰，過去始終存在變數，關鍵仍在於縣內各派系與山頭態度尚未完全明朗。上周五彰化縣議會臨時會閉會後，議會新館舉行餐會，謝典霖母親、前立委鄭汝芬，以及父親謝新隆皆到場，與多位議員及府會官員互動，被政壇解讀為釋放政治訊號。黨內人士指出，若謝家願意放棄議長布局，將有助於黨內團結。

除謝衣鳯外，國民黨內另有兩人爭取提名。前副縣長、現任縣工策會總幹事洪榮章布局最早；前副縣長、現任縣府參議柯呈枋則持續深耕基層。柯呈枋表示，無論對手是誰，重點不在於競逐對象，而在於「誰最了解彰化、誰最有能力解決問題」；洪榮章則強調，相信黨中央會秉持公平、公正原則處理提名事宜，一切尊重黨內機制。

對於謝衣鳯參選，民眾黨彰化縣黨部表示尊重，並強調屬國民黨黨內事務；民眾黨主委温宗諭指出，唯有藍白合作、凝聚共識，才能推出具勝選條件的人選。

表態爭取國民黨彰化縣長提名的前副縣長洪榮章布局最早。圖／洪榮章提供
表態爭取國民黨彰化縣長提名的前副縣長洪榮章布局最早。圖／洪榮章提供
前副縣長、現任縣府參議柯呈枋表態爭取國民黨彰化縣長提名。圖／柯呈枋提供
前副縣長、現任縣府參議柯呈枋表態爭取國民黨彰化縣長提名。圖／柯呈枋提供

謝衣鳯 國民黨

延伸閱讀

【重磅快評】廟口挺綠委當縣長 賴清德不如鄉下廟公

彰化縣長選舉 民眾黨期盼藍白合作共推人選

表態願戰2026彰化縣長 謝衣鳯坦言：面對家族競合問題須解決

影／謝衣鳯宣布參選了 是被賴清德發言激到？

相關新聞

鄭麗文稱明年徵召李四川選新北 劉和然回應了

國民黨主席鄭麗文今天受訪表示國民黨會在明年徵召台北市副市長李四川參選新北，另一藍營人選新北市副市長劉和然今天表示，身為國...

選台中市長何欣純成立市政辦公室 楊瓊瓔回應了

民進黨下屆參選台中市長的民進黨立委何欣純今天成立市政辦公室，也爭取要選台中市長的國民黨立委楊瓊瓔表示，任何願意關心台中發...

【重磅快評】廟口挺綠委當縣長 賴清德不如鄉下廟公

民進黨以「類初選」方式提名立委陳素月角逐彰化縣長，本是黨內事務，但總統賴清德卻在廟口表態支持陳，更尷尬的是，他還說希望媽...

選台中市長計畫邁步…何欣純成立市政辦公室 江啟臣也回應了

民進黨參選下屆台中市長的立委何欣純今天成立市政辦公室，選市長計畫邁前一大步，國民黨目前仍未定出人選，支持者心急；有意參選...

謝衣鳯搶先表態爭取選彰化縣長 謝典霖布局受牽動

彰化縣長王惠美明年底任期屆滿，2026年縣長選舉提前升溫。民進黨已拍板提名立委陳素月參選，率先「定於一尊」；國民黨方面，...

鄭麗文：希望明年徵召李四川選新北市長

國民黨主席鄭麗文今天表示，目前宜蘭縣、新竹縣、彰化縣、嘉義市、台中市仍待黨內協調整合，至於新北，國民黨會先產生自己的人選...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。