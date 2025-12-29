選台中市長何欣純成立市政辦公室 楊瓊瓔回應了

快訊

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔參加同場活動。圖／取自立委楊瓊瓔臉書
民進黨下屆參選台中市長的民進黨立委何欣純今天成立市政辦公室，也爭取要選台中市長的國民黨立委楊瓊瓔表示，任何願意關心台中發展的人都尊重。她相信深耕地方靠的是一步一腳印的累積，而非選舉到了才掛上的招牌，她團隊會依照既定的節奏，持續在基層傾聽民意、解決問題。

楊瓊瓔強調，比起成立辦公室，市民更在意的是台中長期遭受的不公待遇。身為執政黨資深立委，何委員應當運用其職權，優先解決《財劃法》修法延宕的問題。台中市繳稅名列前茅，但統籌分配稅款與一般性補助款卻長期遭中央「卡關」，導致各項建設經費受限。

楊瓊瓔說「辦公室可以隨興開，但台中的救命錢不能隨便卡。」，楊瓊瓔指出，若連最基本的預算正義都無法為台中爭取，讓中央虧待台中人，設立再高規格的辦公室也無濟於事。台中市民期待看到的是能挺身向中央「拍桌要錢」的民代，而不是只顧著「掛牌卡位」的參選人。請先展現執政黨立委的價值，幫台中人把錢討回來。

