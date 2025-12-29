鄭麗文稱明年徵召李四川選新北 劉和然回應了

快訊

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市副市長劉和然。本報資料照片

國民黨主席鄭麗文今天受訪表示國民黨會在明年徵召台北市副市長李四川參選新北，另一藍營人選新北市副市長劉和然今天表示，身為國民黨黨員，他最重視的就是尊重機制、團結在野、以勝選為目標，相信黨一定會在適當時間，依照公開透明的程序做出決定。

劉和然表示，人生的賽道都是自己按照自己的速度在配速，就像跑馬拉松，每個人都有自己的節奏，不必被別人的步調影響。

劉和然說，新北市是全國人口最多、結構最複雜的城市，不是實習場，也不能有空窗期，想要服務新北，必須對城市有深度了解、對市民有同理心。

劉和然說，李副市長在台北市有很重的任務，他（指劉自己）則是在新北市守護 404 萬市民。現在是「一人服務一市」，目標都是為了雙北生活圈的便利。這是「專業分工」，大家各就各位，把當下的事做好，就是對黨、對市民最好的交代。

劉和然說，我們在不同的位置上，為同一個生活圈努力。只要心在市民身上，就不存在時程快慢的問題。

