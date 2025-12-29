【重磅快評】廟口挺綠委當縣長 賴清德不如鄉下廟公

民進黨以「類初選」方式提名立委陳素月角逐彰化縣長，本是黨內事務，但總統賴清德卻在廟口表態支持陳，更尷尬的是，他還說希望媽祖婆「保庇」讓陳接棒王惠美縣長的工作，讓一旁的王惠美和藍委謝衣鳯一臉錯愕；賴清德習慣把廟口當堂口，苗栗縣長鍾東錦就吃過這種悶虧。賴公私不分，愛占嘴上便宜，卻失了總統高度。

民進黨彰化縣長選舉複雜，被認是「艱困選區」，黨中央決定不辦初選，而是採取「類初選」的提名模式，由選舉對策委員會本月中旬進行對內不公開、對外具實質效力的「類初選」電話民調。民調結果於本月17日揭曉，由立委陳素月勝出。

有意思的是，這份民調是以藍委謝衣鳯視為潛在對手，民進黨4名戰將均勝過謝。其中陳素月44.0%支持度位居首位，黃秀芳42.6%名第2，邱建富42.0%排第3，林世賢則有40.5%，4人差距都很小。之前黨內曾傳出賴清德曾屬意黃秀芳選縣長，昨天南下站台力挺陳素月，希望促成黨內團結的用意明顯。

既然民進黨的內參民調顯示，四名戰將都能贏謝衣鳳，其實提名誰披掛上陣，應該都不會影響選戰結果，只要賴清德能說服其他三名戰將全力輔選陳素月，彰化縣應該不是民進黨的「艱困選區」；但要怎麼說服其他三人團結打選戰，那也是民進黨內的事，賴清德在廟口高談闊論，在場還有藍營縣長及有意角逐縣長的藍委謝衣鳳，不僅場地不宜，而且發言內容失格。

昨天是彰化縣溪湖鎮24年一次的建醮大典，賴清德總統提前到溪湖福安宮、永安宮參香，參加民進黨縣長初選的陳素月、立委黃秀芳、前彰化市長邱建富、彰化市長林世賢都到場。建醮大典是地方大事，又是總統下鄉，縣長及藍委到場是基於禮貌與尊重，賴清德要談選舉應自知分寸，沒想到他卻明著說要縣長王惠美把工作交棒給陳素月，把謝衣鳳當成了空氣，總統講話這樣不得體，還真能希望媽姐婆「保庇」？

賴清德把廟口當堂口還真不是第一次。今年九月下鄉苗栗，也是宮廟行程，縣長鍾東錦禮貌到場致意，賴清德也是暢談政治，說他沒把鍾東錦當外人，希望鍾「不看僧面看佛面」，要公平對待民進黨議員，場面要說多尷尬就有多尷尬，要不是在場的民進黨議員一旁提醒賴「鍾縣長對我們很好」，還真不知賴會再說出什麼難聽的話出來。

賴清德就任總統後多次透過行動與談話表達他要成為「全民總統」，包括退出派系運作、不分中央與地方、不分黨派共同努力，以人民福祉為優先，甚至強調執政團隊將調整行政與立法的互動，期盼朝野能有更多對話，「不分黨派」共同守護台灣........。但連神明面前都可以恣意消遣在野黨縣長、立委，連鄉下廟公都知道看場面說話，真不知總統的高度在那裡？