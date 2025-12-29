鄭麗文：希望明年徵召徵召李四川選新北市長

快訊

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席鄭麗文今接受「千秋萬事」廣播專訪。(圖／中廣新聞網提供)
國民黨主席鄭麗文今天表示，目前宜蘭縣、新竹縣、彰化縣、嘉義市、台中市仍待黨內協調整合，至於新北，國民黨會先產生自己的人選，「大概不至於走到初選」，要考慮台北市副市長李四川還有任務在身，希望明年再徵召，讓執政縣市長先專注市政，「看我講得這麼白了吧？」

有關2026年縣市長選舉，國民黨的提名布局與規畫，國民黨立委謝衣鳯昨天表態參選彰化縣長。鄭麗文今在廣播專訪時指出，彰化是大縣，國民黨非常重視，如何整合、提名出適當人選當然是重要任務，外界心目中一直把謝衣鳯視為可能參選人選，對於謝的表態，黨中央心態一直是開放的，目前有3位人選表達參選意願，如何提名適當人選，黨中央已在積極協調中。

至於嘉義市部分，民眾黨立委張啓楷已獲提名角逐市長，鄭麗文則說，她和張啓楷很熟，已是20多年交情，溝通上沒問題，國民黨內協調後出人選後，會繼續和民眾黨溝通。大家都知道團結的重要性，目前藍白互動非常順暢，感謝民眾黨主席黃國昌，她所感受到都是正面訊息。

鄭麗文說，目前黨內針對宜蘭縣、新竹縣、彰化縣、嘉義市、台中市仍須協調整合，至於新北的整合工作，大概不至於走到初選，大家可以放心。

鄭麗文說，國民黨會盡快提名，但也要考慮李四川還有任務在身，他還在北市府上班。基於現任優先原則，本來第一波要提名的是現任縣市首長，但她不希望把選舉時程拉這麼長，畢竟縣市長還是以專心市政為優先，希望明年再徵召。

至於2026縣市長席次目標，鄭麗文說，當然要先維持現有藍營縣市席次，難度和挑戰都有，仍要全力以赴，同時也希望在南台灣能重點突破，未來她會和謝龍介、柯志恩和蘇清泉3人密集討論選舉佈局與戰略、黨中央如何協助。

