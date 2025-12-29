力拚接棒「媽媽市長」盧秀燕？ 何欣純喊「我是市民的市長」

民進黨台中市長參選人何欣純今天率先在南屯區成立市政辦公室，力拚接棒「媽媽市長」盧秀燕。何欣純喊出「我是市民的市長」，強調未來當選市長「不會一竿子打翻前朝的事情」，「市民肯定的政策會延續，市民覺得不好則會精進」。

盧秀燕從參選市長，便定調「媽媽市長」，強調社福與教育政策。對此，何欣純今天強調「我是市民的市長」，她說，任何口號也許他們很引以為傲，但市民的生活才是她該做的事情，她讓市民引以為傲，是她可以為市民做事情、解決問題，為台中的發展承擔，並邁向國際，這是她的使命與職責。

何欣純也說，她最近拜訪基層，很多市民反映台中治安、食安，以及非洲豬瘟爆發後的垃圾問題等，讓市民對台中不放心、不安全感，她很擔憂，因此何欣純會勇於承擔，面對問題、解決問題，帶給市民放心、安全的城市，讓民眾安居樂業，台中才可以大步向前。

台中巨蛋興建地點在前市長胡志強、林佳龍不同調之下，自松竹路跟環中路口的「文中小6」用地改到松竹及崇德路口的「文教7用地」，盧秀燕上任後再推翻林佳龍規劃，巨蛋又挪回胡志強選定的地點。何欣純今說，「我不會一竿子打翻前朝的事情」、「市民肯定的政策會延續，市民覺得不好的就要精進」。她會延續老人健保補助與市民野餐日，至於台中購物節，她當選後則會提出政策精進，並普發現金。

盧秀燕不僅蓋巨蛋，也力推「超巨蛋」。何欣純說，超巨蛋容納3至4萬人，經營不容易，需要專業評估交通問題與營運方向。

媒體提問藍白合是否會造成壓力？何欣純說，不能說是壓力，藍白合從過去到現在是事實，不用否定，她會用更積極與開闊心胸與政見，贏得市民信任，「藍白合不合是政黨的事情，對我而言市民的信任與肯定，市民願意讓我擔任市長引領市政，讓台中有新的開始才是重點」。