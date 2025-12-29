迎戰2026台中市長 何欣純成立市政辦公室 高喊「我準備好了」

迎戰2026地方選舉，兼任民進黨主席賴清德總統已定調民進黨立委何欣純出戰台中市長。何欣純今天率全國之先在南屯區成立市政辦公室，何與多位民進黨台中市議員先到鄰近的萬和宮參拜，再轉往市政辦公室開箱。何欣純說「我準備好了」，她是屯區女兒，從南屯出發，讓台中重新出發、開創新局。

何欣純的市政辦公室位於南屯區南屯路二段一處大樓4樓，該地交通便利，距離高鐵與捷運很近，室內空間已粉色基調為主，並有繪本供親子閱讀。何欣純說，市政辦公室的成形，象徵「我準備好了」，這是屬於台中市民的空間，未來將舉辦演講與親子手作活動，成為何欣純對市民未來的承諾，她也會逐一端出政見牛肉，打造「欣欣向榮」的台中，讓台中開創新局。

何欣純指出，她是屯區的女兒，屯區歷史悠久，她的市政辦公室選在南屯區，因為文化是根，土地是本，她要用感恩的心出發，擔起重擔，讓台中愈來愈好，讓台中成為既在地又國際的城市。

何欣純表示，她出身屯區，也是海線媳婦，海線是她第二故鄉，她過去也曾在山線工作，因此台中市的均衡發展很重要，希望從南屯出發，讓台中每一區都有亮點，也均衡發展；她已開啟29個行政區的請益之旅，傾聽地方民意。何強調，至於競選總部會選在原市區，山海屯區也會布建競選據點。