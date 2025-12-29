陳亭妃稱議長跑票事件「關我什麼事」 郭國文批羞辱台派支持者

民進黨台南市長初選白熱化，立委林俊憲數度抨擊立委陳亭妃涉入台南市議長選舉跑票事件，暗諷背骨，陳則冷回「關我什麼事」。民進黨台南市黨部主委、立委郭國文今天發聲，批評陳亭妃準備了8年的市長，卻從未意圖修補過去背叛累積的傷痕，還用一句「關我什麼事」羞辱對跑票事件銘記在心的民進黨人及台派支持者。

民進黨上周舉行台南市長初選政見會，林俊憲在結論時再提台南議長跑票事件，狂酸陳亭妃「背骨」，指賴清德總統當初能團結大家，是因大家相信賴清德不會在選前跑票、傷害民進黨；陳亭妃回嗆「議會的事關我什麼事」，最近也不是有發生民進黨的議長、副議長要跟國民黨的換票嗎？為何只挑自己要講的。

郭國文因不滿陳亭妃切割當年議長跑票事件，今天在臉書提出4點說明。他質問，2014年跑票、2018年再度跑票的議員，不就是始終站在妳身旁，這次市長初選盡心盡力為妳輔選的議員，其中包括妳的親妹妹陳怡珍，怎麼會跟妳沒關係？

郭國文續指，台南市是民進黨少數在地方議會占多數的地方，2次跑票事件導致綠營痛失議長職。結果多次背叛民進黨的人，卻始終獲得陳亭妃大力支持，有陳當靠山，不就是拋棄政黨紀律，為了利益護航自己人？跑票事件的策劃者，也是最大受益者郭信良，是經法院認證妳的親密戰友，「怎麼會說跟妳沒關係？」

郭國文提到，2022年郭信良議長選舉失敗後，妳公開要求正、副總統介入議長選舉、要求檢警調介入，當時議長選舉又「跟妳有事了」？準備了8年的市長，但從未意圖修補過去背叛累積的傷痕，如今還用一句「關我什麼事」意圖淡化大家的記憶，對從2014年跑票事件銘記在心的民進黨人，實在是一種羞辱。

「我從政以來，一直都是為台灣打拚、為台南打拚。」郭國文質疑，陳亭妃從跑票事件為基礎，跟藍營、偏藍無黨籍議員打好關係，至今不斷向藍白陣營靠攏，這才是必須跟台派支持者好好解釋的問題。

郭國文最後提出三問，為何陳亭妃身邊的議員都是跑票議員？為何當初背叛民進黨後，至今還向藍白靠攏？假如林俊憲初選勝出，陳亭妃會不會支持民進黨提名人選？很遺憾地，這些都沒有在提問環節上得到答案。希望初選民調前，陳亭妃員可以好好說明，給綠營支持者、給台南鄉親一個交代。