快訊

運氣爆棚？桃園市「周周抽」1萬與5萬同一人引質疑 經發局：得主符合規範

出國注意！旅遊不便險新制 一人限買兩張、機場加買恐被卡

雙城落幕中共就大規模圍台 蔣萬安嚴厲譴責並喊話賴總統「為政者要克制」

陳亭妃稱議長跑票事件「關我什麼事」 郭國文批羞辱台派支持者

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨台南市黨部主委、立委郭國文不滿立委陳亭妃切割議長跑票事件，貼出陳亭妃不支持民進黨立委候選人，反而替力挺藍白的無黨籍市議員站台。圖／取自郭國文臉書
民進黨台南市黨部主委、立委郭國文不滿立委陳亭妃切割議長跑票事件，貼出陳亭妃不支持民進黨立委候選人，反而替力挺藍白的無黨籍市議員站台。圖／取自郭國文臉書

民進黨台南市長初選白熱化，立委林俊憲數度抨擊立委陳亭妃涉入台南市議長選舉跑票事件，暗諷背骨，陳則冷回「關我什麼事」。民進黨台南市黨部主委、立委郭國文今天發聲，批評陳亭妃準備了8年的市長，卻從未意圖修補過去背叛累積的傷痕，還用一句「關我什麼事」羞辱對跑票事件銘記在心的民進黨人及台派支持者。

⭐2025總回顧

民進黨上周舉行台南市長初選政見會，林俊憲在結論時再提台南議長跑票事件，狂酸陳亭妃「背骨」，指賴清德總統當初能團結大家，是因大家相信賴清德不會在選前跑票、傷害民進黨；陳亭妃回嗆「議會的事關我什麼事」，最近也不是有發生民進黨的議長、副議長要跟國民黨的換票嗎？為何只挑自己要講的。

郭國文因不滿陳亭妃切割當年議長跑票事件，今天在臉書提出4點說明。他質問，2014年跑票、2018年再度跑票的議員，不就是始終站在妳身旁，這次市長初選盡心盡力為妳輔選的議員，其中包括妳的親妹妹陳怡珍，怎麼會跟妳沒關係？

郭國文續指，台南市是民進黨少數在地方議會占多數的地方，2次跑票事件導致綠營痛失議長職。結果多次背叛民進黨的人，卻始終獲得陳亭妃大力支持，有陳當靠山，不就是拋棄政黨紀律，為了利益護航自己人？跑票事件的策劃者，也是最大受益者郭信良，是經法院認證妳的親密戰友，「怎麼會說跟妳沒關係？」

郭國文提到，2022年郭信良議長選舉失敗後，妳公開要求正、副總統介入議長選舉、要求檢警調介入，當時議長選舉又「跟妳有事了」？準備了8年的市長，但從未意圖修補過去背叛累積的傷痕，如今還用一句「關我什麼事」意圖淡化大家的記憶，對從2014年跑票事件銘記在心的民進黨人，實在是一種羞辱。

「我從政以來，一直都是為台灣打拚、為台南打拚。」郭國文質疑，陳亭妃從跑票事件為基礎，跟藍營、偏藍無黨籍議員打好關係，至今不斷向藍白陣營靠攏，這才是必須跟台派支持者好好解釋的問題。

郭國文最後提出三問，為何陳亭妃身邊的議員都是跑票議員？為何當初背叛民進黨後，至今還向藍白靠攏？假如林俊憲初選勝出，陳亭妃會不會支持民進黨提名人選？很遺憾地，這些都沒有在提問環節上得到答案。希望初選民調前，陳亭妃員可以好好說明，給綠營支持者、給台南鄉親一個交代。

民進黨 陳亭妃

延伸閱讀

政見會後連夜搭高鐵返台南遇地震 陳亭妃和林俊憲一早現身牛墟拉票

陳亭妃拋台南發展7願景 林俊憲加碼照顧老人等3族群

綠營台南市長初選政見會 陳亭妃、林俊憲被問對方優點尷尬「這樣說」

綠府城內戰／媒體披露內參民調陳亭妃質疑 民進黨：秉持公平公正

相關新聞

陳亭妃稱議長跑票事件「關我什麼事」 郭國文批羞辱台派支持者

民進黨台南市長初選白熱化，立委林俊憲數度抨擊立委陳亭妃涉入台南市議長選舉跑票事件，暗諷背骨，陳則冷回「關我什麼事」。民進...

嘉市藍白合時程 張啓楷籲農曆年前完成

2026嘉義市被外界點名可能「轉綠」，藍白動向受矚目，已獲民眾黨徵召參選的立委張啓楷昨出席路跑活動，指出藍白合是必經之路...

柯文哲挺黃國昌戰新北 影響藍白合？ 鄭麗文：不需過度解讀

迎戰二○二六，民眾黨主席黃國昌日前在新北舉辦造勢，前黨主席柯文哲現身力挺，引發藍白合作是否順利等各種揣測。國民黨主席鄭麗...

綠假想敵 謝衣鳯表態參選彰縣長

國民黨立委謝衣鳯昨表態，願意投入二○二六年彰化縣長選舉，藍營彰化縣長布局正式攤牌。面對外界高度關注其胞弟、彰化縣議長謝典...

賴總統定調2026台中選舉 信賴之友會挺何欣純、拚議會過半

迎戰2026地方選舉，兼任民進黨主席的賴清德總統10月在台中市召開地方黨公職「便當會」，定調民進黨立委何欣純出戰台中市長...

影／全國小草集結挺陳琬惠 黃國昌稱「最棒的碗粿」用行動改變宜蘭

民眾黨今天在宜蘭市中山公園啟動「全國小草集結挺琬惠．用行動改變宜蘭」掃街，民眾黨主席黃國昌率領黨公職出席，與小草們高呼「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。