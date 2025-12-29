嘉市藍白合時程 張啓楷籲農曆年前完成

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義報導
民眾黨立委張啓楷（右）、國民黨嘉市議員陳家平（左）昨並肩握拳高喊加油，兩人都希望2026嘉市長選舉的藍白合作業程序趕緊進行。記者李宗祐／攝影
民眾黨立委張啓楷（右）、國民黨嘉市議員陳家平（左）昨並肩握拳高喊加油，兩人都希望2026嘉市長選舉的藍白合作業程序趕緊進行。記者李宗祐／攝影

2026嘉義市被外界點名可能「轉綠」，藍白動向受矚目，已獲民眾黨徵召參選的立委張啓楷昨出席路跑活動，指出藍白合是必經之路，理想整合時間是明年1月15日前完成；同場的藍營市議員陳家平與張並肩、握拳喊加油，也說希望國民黨中央盡快決定名單。

國民黨嘉市黨部主委蔡明顯指出，關於藍白兩黨整合的時程與相關洽談，由中央黨部負責對接與協商，地方會予以尊重，一切依照黨中央的規畫進行，目前尚未告知具體的時間點。

「嘉市長選戰不會出現『三腳督』戰況！」張啓楷昨晨出席國際管樂公益路跑活動，他說，藍營人選有陳家平、鄭光宏2名議員及醫師翁壽良，若能先整合出1名人選，再與他進行協調或民調，就能選出最強選手，理想的整合時間是在2026年1月15日前、最晚不要超過2月14日，也就是在農曆年前完成，這對彼此都有利。

對於是否明年1月15日前完成藍白整合，陳家平指出，希望黨中央能重視地方聲音，盡快決定候選人名單，無論是與民眾黨結合或推派最強人選，大家目標一致；議員鄭光宏說，國民黨內初選程序尚未啟動，明年1月中旬前完成黨內整合與兩黨協商，有一定難度。翁壽良表示，政黨間的對話若有具體內容再來討論，他個人選舉準備已全面展開，預計明年1月1日前陸續架設15塊看板，租期一次簽約至明年底，展現參選到底的決心。

