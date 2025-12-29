柯挺黃戰新北 影響藍白合？鄭麗文：不需過度解讀

迎戰二○二六，民眾黨主席黃國昌日前在新北舉辦造勢，前黨主席柯文哲現身力挺，引發藍白合作是否順利等各種揣測。國民黨主席鄭麗文昨天表示，民眾黨上下一心，前後任主席團結一致，是很正面的訊息，不需要過度解讀與聯想。

國民黨昨在臉書重申藍白合作兩原則，包括無論藍白，現任優先，延續市政成績；以及黨內協調、君子之爭，透過公平、公開、公信機制，產生唯一人選。鄭麗文說，藍白合作不是口號，正按照既定時程推進中，國民黨不是為了合作而合作，而是為了守護民主與法治，在共同政治認知下，團結一切力量。

鄭麗文昨出席連胡會廿周年研討會前受訪表示，她與黃國昌之間的溝通非常暢通，隨時有需要都可以深刻溝通；到目前為止，有關藍白合作，她深具信心。