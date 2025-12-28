賴總統定調2026台中選舉 信賴之友會挺何欣純、拚議會過半

迎戰2026地方選舉，兼任民進黨主席的賴清德總統10月在台中市召開地方黨公職「便當會」，定調民進黨立委何欣純出戰台中市長。賴清德今晚出席「台中市信賴之友會百工百業協會成立大會」，據悉，賴清德會中呼籲支持者全力支持何欣純，並力拼台中市議會席次過半。

台中市百工百業協會成立大會，今晚在新天地崇德路旗艦店舉行，吸引逾2000名支持者到場，賴清德與綠委何欣純、多位黨籍市議員、總統府資政李茂盛等人皆出席。賴清德大進場後，對各後援會授旗、授證。

根據與會人士透露，賴清德會中提到，今年台灣的經濟還不錯，呼籲大家一起拚經濟，繼續努力向前進；至於2026選舉，賴清德則呼籲支持者全力支持何欣純當選台中市長，並希望2026台中市議會「民進黨議員過半」。

距離明年九合一選舉剩下1年，台中市議員共65席，民進黨這屆議會席次24席，下屆提名32席，預估有成長空間。