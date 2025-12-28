快訊

2旅客大阪轉機「安檢搜出槍枝」？ 長榮航空揭真相

聽新聞
0:00 / 0:00

賴總統定調2026台中選舉 信賴之友會挺何欣純、拚議會過半

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
兼任民進黨主席的賴清德總統（右）10月在台中市召開地方黨公職「便當會」，定調民進黨立委何欣純（左二）出戰台中市長。記者余采瀅／攝影
兼任民進黨主席的賴清德總統（右）10月在台中市召開地方黨公職「便當會」，定調民進黨立委何欣純（左二）出戰台中市長。記者余采瀅／攝影

迎戰2026地方選舉，兼任民進黨主席的賴清德總統10月在台中市召開地方黨公職「便當會」，定調民進黨立委何欣純出戰台中市長。賴清德今晚出席「台中市信賴之友會百工百業協會成立大會」，據悉，賴清德會中呼籲支持者全力支持何欣純，並力拼台中市議會席次過半。

⭐2025總回顧

台中市百工百業協會成立大會，今晚在新天地崇德路旗艦店舉行，吸引逾2000名支持者到場，賴清德與綠委何欣純、多位黨籍市議員、總統府資政李茂盛等人皆出席。賴清德大進場後，對各後援會授旗、授證。

根據與會人士透露，賴清德會中提到，今年台灣的經濟還不錯，呼籲大家一起拚經濟，繼續努力向前進；至於2026選舉，賴清德則呼籲支持者全力支持何欣純當選台中市長，並希望2026台中市議會「民進黨議員過半」。

距離明年九合一選舉剩下1年，台中市議員共65席，民進黨這屆議會席次24席，下屆提名32席，預估有成長空間。

賴清德 何欣純

延伸閱讀

影／謝衣鳯宣布參選了 是被賴清德發言激到？

影／賴清德首度公開支持陳素月參選縣長 王惠美、謝衣鳯一臉錯愕

鄭麗文：若接受九二共識 賴清德可能比我更快見到習近平

1227地震總統賴清德第一時間反應曝光 想起921那晚正準備質詢蕭萬長

相關新聞

表態願戰2026彰化縣長 謝衣鳯坦言：面對家族競合問題須解決

立委謝衣鳯今日表態，願意挑戰2026年彰化縣長選舉。對於外界關注其胞弟、彰化縣議會議長謝典霖尋求連任的企圖心高漲，恐引發...

賴總統定調2026台中選舉 信賴之友會挺何欣純、拚議會過半

迎戰2026地方選舉，兼任民進黨主席的賴清德總統10月在台中市召開地方黨公職「便當會」，定調民進黨立委何欣純出戰台中市長...

影／全國小草集結挺陳琬惠 黃國昌稱「最棒的碗粿」用行動改變宜蘭

民眾黨今天在宜蘭市中山公園啟動「全國小草集結挺琬惠．用行動改變宜蘭」掃街，民眾黨主席黃國昌率領黨公職出席，與小草們高呼「...

影／謝衣鳯宣布參選了 是被賴清德發言激到？

彰化縣立委謝衣鳯表態參選了！謝衣鳯今天下午透過影片宣布將參選彰化縣長，她說，經過長時間思考後，她願意挑戰成為國民黨彰化縣...

影／達成共識？吳宗憲選縣長、陳琬惠選立委…兩人駁斥：沒這種事

2026宜蘭縣長選舉，民眾黨已徵召前立委陳琬惠參選，國民黨則是立委吳宗憲、議長張勝德爭取提名，盼促成「藍白合」。陳琬惠今...

影／賴清德首度公開支持陳素月參選縣長 王惠美、謝衣鳯一臉錯愕

彰化縣溪湖鎮24年一次的建醮大典將於29日到明年元月4日舉行，賴清德總統今天提前到溪湖福安宮、永安宮參香，他說，希望媽祖...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。