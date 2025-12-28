影／全國小草集結挺陳琬惠 黃國昌稱「最棒的碗粿」用行動改變宜蘭

民眾黨今天在宜蘭市中山公園啟動「全國小草集結挺琬惠．用行動改變宜蘭」掃街，民眾黨主席黃國昌率領黨公職出席，與小草們高呼「凍蒜」，展現團結氣勢，黃國昌說，民眾黨在宜蘭推出最強、最認真做事的候選人，拜託宜蘭鄉親給陳琬惠4年時間，用行動改變宜蘭。

台灣民眾黨主席黃國昌說，雖然飄著毛毛細雨，但大家熱情絲毫未減，看到這麼多小草與宜蘭鄉親齊聚一堂，用行動力挺宜蘭縣長參選人陳琬惠，正是因為對宜蘭的未來充滿期待。

他笑說，最近聽到陳琬惠在宜蘭有個最出名的綽號叫做「碗粿」，今天大家站出來，就是要挺「宜蘭最強的琬惠、最棒的碗粿」；台灣民眾黨在宜蘭推出最強、最認真做事的候選人，就是要爭取宜蘭鄉親支持陳琬惠。

陳琬惠提到前一晚宜蘭發生地震，第一時間即收到各界關心，也立即與各鄉鎮村里長聯繫、掌握狀況，所幸一切平安，感謝大家的溫暖支持。陳琬惠表示，自己一路走來也是「小草」一份子，從支持柯文哲、支持黃國昌、支持台灣民眾黨，到今天大家齊聚宜蘭相挺，內心充滿感動。

她強調，自己多年來深耕宜蘭，從黨團主任、參選縣長、擔任立法委員，卸任後持續在地方服務，無論是否擁有公職身分都從未離開宜蘭、從未停止為鄉親付出，一路的堅持，是因為她對宜蘭這塊土地的愛。

談及宜蘭未來，陳琬惠指出，宜蘭自陳定南縣長以來所奠定的綠色生態價值，正走到一個關鍵轉捩點，未來應在綠色經濟的基礎上，找到兼顧發展與永續的新方向；她重申自己過去已提出完整政策藍圖，包含強化地方經濟、改善交通順暢度，以及因應宜蘭高齡化已逾兩成，在醫療與長照體系上提前做好準備。

陳琬惠強調，自己不只「準備好了」，更希望帶著縣民的期待與希望一起往前走，請鄉親給她機會，用行動為縣民服務，真正改變宜蘭。