表態願戰2026彰化縣長 謝衣鳯坦言：面對家族競合問題須解決
立委謝衣鳯今日表態，願意挑戰2026年彰化縣長選舉。對於外界關注其胞弟、彰化縣議會議長謝典霖尋求連任的企圖心高漲，恐引發「縣長、議長一家親」的觀感爭議，謝衣鳯也首度坦言，確實存在家庭層面的問題需要處理，「和弟弟在職務上有競合關係，必須尋求圓融的方式解決。」
⭐2025總回顧
總統賴清德今下午赴彰化溪湖永安宮參香祈福，並宣布將提名立委陳素月參選下一屆彰化縣長，稍後在另個現場也祝福謝衣鳯能順利出線參選。傍晚即傳出謝衣鳯正式表態，願意投入2026縣長選戰，引發政壇高度關注。
謝衣鳯表示，國民黨中央目前正進入彰化縣長人選評估階段，選擇在此時表態，有助於整體作業與後續整合。她也透露，黨主席鄭麗文先前確實曾就其參選可能性與她討論，希望最後能找出一個團結的作法；此時表達參選意願，也可紓解基層支持者的焦慮。
她指出，家庭問題固然重要，但基層民眾的期待更為關鍵。縣長選舉必須爭取縣民支持，面對與弟弟在職務上可能出現競合的情況，勢必要以圓融方式妥善處理；希望先表態，後續整合才有空間。至於何時確定提名人選，她坦言目前整合仍有挑戰，尚未有明確時間表。
謝衣鳯也強調，自己對彰化未來有長遠思考，對縣政延續已有初步構想，未來將積極投入政策研討，希望讓縣民更有幸福感、過好的生活。
目前國民黨內浮上檯面的彰化縣長人選已有四人。曾任縣長王惠美任內副縣長的洪榮章，現為縣工策會總幹事，布局最早、動作最積極；前縣長卓伯源任內副縣長柯呈枋，現任縣府參議，持續跑基層累積能量。議長謝典霖近來參選企圖心明顯，勤跑行程、強化網路經營，塑造愛運動形象以爭取年輕族群支持，並預告近日將進行民調，最快明年初決定是否正式參選。
謝衣鳯是否參選備受矚目，在於她為兩屆立委、出身政治世家，兼具資源與學歷，被視為國民黨在彰化具競爭力的縣長潛在人選。過去被問及是否參選縣長對外始終低調，但在全縣公開場合曝光頻繁，臉書也出現後援會粉絲團，在民進黨彰化縣長人選尚未定案前，已被視為重要假想敵。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言