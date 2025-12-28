表態願戰2026彰化縣長 謝衣鳯坦言：面對家族競合問題須解決

快訊

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
國民黨立委謝衣鳯表態願戰2026彰化縣長，坦言家庭層面問題須解決。報系資料照
國民黨立委謝衣鳯表態願戰2026彰化縣長，坦言家庭層面問題須解決。報系資料照

立委謝衣鳯今日表態，願意挑戰2026年彰化縣長選舉。對於外界關注其胞弟、彰化縣議會議長謝典霖尋求連任的企圖心高漲，恐引發「縣長、議長一家親」的觀感爭議，謝衣鳯也首度坦言，確實存在家庭層面的問題需要處理，「和弟弟在職務上有競合關係，必須尋求圓融的方式解決。」

總統賴清德今下午赴彰化溪湖永安宮參香祈福，並宣布將提名立委陳素月參選下一屆彰化縣長，稍後在另個現場也祝福謝衣鳯能順利出線參選。傍晚即傳出謝衣鳯正式表態，願意投入2026縣長選戰，引發政壇高度關注。

謝衣鳯表示，國民黨中央目前正進入彰化縣長人選評估階段，選擇在此時表態，有助於整體作業與後續整合。她也透露，黨主席鄭麗文先前確實曾就其參選可能性與她討論，希望最後能找出一個團結的作法；此時表達參選意願，也可紓解基層支持者的焦慮。

她指出，家庭問題固然重要，但基層民眾的期待更為關鍵。縣長選舉必須爭取縣民支持，面對與弟弟在職務上可能出現競合的情況，勢必要以圓融方式妥善處理；希望先表態，後續整合才有空間。至於何時確定提名人選，她坦言目前整合仍有挑戰，尚未有明確時間表。

謝衣鳯也強調，自己對彰化未來有長遠思考，對縣政延續已有初步構想，未來將積極投入政策研討，希望讓縣民更有幸福感、過好的生活。

目前國民黨內浮上檯面的彰化縣長人選已有四人。曾任縣長王惠美任內副縣長的洪榮章，現為縣工策會總幹事，布局最早、動作最積極；前縣長卓伯源任內副縣長柯呈枋，現任縣府參議，持續跑基層累積能量。議長謝典霖近來參選企圖心明顯，勤跑行程、強化網路經營，塑造愛運動形象以爭取年輕族群支持，並預告近日將進行民調，最快明年初決定是否正式參選。

謝衣鳯是否參選備受矚目，在於她為兩屆立委、出身政治世家，兼具資源與學歷，被視為國民黨在彰化具競爭力的縣長潛在人選。過去被問及是否參選縣長對外始終低調，但在全縣公開場合曝光頻繁，臉書也出現後援會粉絲團，在民進黨彰化縣長人選尚未定案前，已被視為重要假想敵。

